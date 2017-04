Fokus Raih Poin di Setiap Balapan

PEMBALAP tim Pertamina Arden Sean Gelael fokus untuk merebut poin di setiap balapan Formula 2 (F2) yang akan dilakoninya tahun ini. Hasil bagus di seri kedua F2 yang akan berlangsung di Barcelona pekan depan menjadi target terdekat pembalap berusia 20 tahun tersebut. "Saya tidak ingin berpikir terlalu banyak soal itu (peluang tembus Formula 1). Saya mau lebih fokus pada apa yang ada di depan saya, yaitu balapan Formula 2 di Barcelona (13-14 Mei). Saya ingin lebih step by step. Kalau tidak, saya bisa hilang fokus," ujar Sean seusai acara From Circuit to Campus di Gedung Balairung, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat Rabu (26/4).

Pada seri balapan perdana F2 di Sirkuit Sakhir, Bahrain, Minggu (16/4), Sean gagal mendulang poin. Setelah memulai balapan di posisi ke-17, Sean yang berusaha menembus posisi 10 besar pada akhirnya finis di posisi buncit. Namun, Sean tidak ingin menyerah untuk menggapai mimpinya demi membalap di ajang Formula 1. Karena itu, Sean bertekad tampil konsisten dengan meraih hasil yang lebih baik dan mendapatkan poin di setiap balapan. Minimal, ia memperbaiki prestasinya saat finis di peringkat ke-15 besar pada ajang GP2 2016 lalu.

Dalam menghadapi balapan di Barcelona, tim Pertamina Arden telah memaksimalkan persiapan. Chief Race Engineer tim Pertamina Arden, Gaetan Jego, mengungkapkan dengan persiapan yang matang, timnya optimistis Sean dan rekan setimnya, Norman Nato, dapat meraih podium di Barcelona. "Kami sudah mengembangkan mesin mobil dan sudah mempersiapkan tim dengan baik. Balapan di Barcelona akan semakin sulit karena persaingan di sana akan sangat tinggi, tetapi saya rasa kami punya peluang yang cukup bagus untuk memenangi podium," tandas Jego.

Di sisi lain, Sean bertekad mengembangkan olahraga motosport di Indonesia. Dengan adanya workshop singkat bersama mahasiswa UI, Sean, Nato, dan Jego berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai berbagai elemen-elemen penting dalam balapan, seperti aerodinamik, dimensi mesin, serta jenis dan tipe ban. "Kami senang dapat memberikan edukasi kepada mereka (mahasiswa UI) dan mereka juga cukup mengerti motosport dan dapat memberikan feedback berupa pertanyaan yang bagus kepada kami. Semoga ke depannya, motosport bisa lebih berkembang dan dikenal masyarakat luas di Indonesia," pungkas Sean.