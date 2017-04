Mourinho Hindari Psywar

PELATIH Manchester United, Jose Mourinho, yang akrab dengan psywar alias perang urat saraf, memilih merendah jelang derby Manchester dalam lanjutan Liga Primer di Etihad, dini hari WIB nanti. Laga ini bak final bagi kedua tim yang tengah memperebutkan tiket terakhir ke Liga Champions musim depan. The Citizens hanya unggul satu poin atas United yang kini menempati posisi kelima. Namun, Mou menilai ‘sang tetangga yang berisik’ memiliki peluang yang lebih besar daripada timnya untuk berlaga di Liga Champions musim depan.

Salah satu alasannya ialah fokus skuat asuhan Josep Guardiola yang tidak terbelah setelah tersingkir dari Piala FA, akhir pekan lalu. Sementara itu, ‘Setan Merah’ masih disibukkan dengan Liga Europa. “Mereka bermain satu laga per minggu sampai akhir musim saat kami masih memiliki pertandingan semifinal (Liga Europa) yang juga penting bagi kami,” jelas mantan pelatih Inter Milan ini.

Di pertemuan pertama musim ini, Mou dipermalukan Pep di Old Trafford dengan skor 1-2. Secara head to head, Pep setidaknya sudah sembilan kali mengunci kemenangan dan enam kali seri dalam 19 pertemuan dengan Mourinho. Di Stamford Bridge, kemarin, Chelsea kembali memperlebar jarak dengan musuh-musuh mereka di jalur juara berkat kemenangan 4-2 atas Southampton. Diego Costa tampil sebagai bintang dengan menjadi kreator dalam tiga peluang emas the Blues yang salah satunya berbuah gol dari kaki Eden Hazard pada menit ke-5. Kontribusi striker berpaspor Spanyol itu semakin besar karena aliran golnya yang sempat macet dalam tujuh laga terakhir kembali mengalir dengan menciptakan gol pada menit 53’ dan 89’. “Saya puas dengan segala komitmen dan kerja kerasnya,” sanjung manajer, Chelsea Antonio Conte.

Akui kehebatan

Villarreal sekonyong-konyong menghadirkan mimpi buruk bagi Atletico Madrid yang tengah berada dalam tren positif 12 laga tidak terkalahkan. Yang lebih menyakitkan, kekalahan 0-1 dari the Yellow Submarines yang diterima Antoine Griezmann dkk terjadi di depan pendukung sendiri dalam lanjutan La Liga Spanyol, rabu (26/4). Hasil tersebut sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Jika dilihat dari lima laga terakhir, Villarreal sudah tiga kali keluar sebagai pemenang. Belum lagi sejak musim lalu, skuat asuhan Diego Simeone juga gagal mencetak sebiji gol pun jika berhadapan tim yang bermarkas di Estadio de la Ceramica itu.

Kekalahan itu sekaligus menambah nilai merah Atletico dalam rekor kandang melawan Villarreal. Sudah tiga kali beruntun Los Colchoneros gagal digdaya atas tamu mereka tersebut. “Kami punya tiga pertandingan di Calderon. Kami gagal mencetak gol dan kembali dibuat susah kali ini. Mereka tim yang selalu siap bertarung untuk tempat tertinggi,” puji Simeone. Hasil itu membuat Atletico gagal memperpendek jarak dari dua pesaing, Real Madrid dan Barcelona, di puncak klasemen. The Atleti juga berpeluang kembali diganggu Sevilla dalam perebutan tiket langsung ke Liga Champions musim depan. (AFP/Goal/R-4)