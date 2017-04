Tamron Luncurkan Dua Lensa Generasi Baru

PRODUSEN lensa All In One asal Jepang, Tamron, meluncurkan dua model lensa generasi terbaru model AO25 dan BO23. Keduanya yaitu AO25 SP 70-200 mm F/2 Ci VC USD G2 yang masuk kategori fast telephoto dan BO23 10-24 mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD tergolong ultra-wide-angle-zoom dengan teknologi vibration compensation.

“Kedua produk merupakan upgrade dari sebelumnya karena Tamron selalu mengejar kualitas yang lebih baik untuk menciptakan kegembiraan dan buzz di pasar. Hal inilah yang menjadi alasan Tamron merilis versi baru dari setiap kategori lensa saat ini,” kata Overseas Sales Department Manager Tamron Makato Ayabe, Jakarta, Rabu (26/4).

Di Indonesia, produk Tamron itu didistribusikan PT Halodata Indonesia. Setiap produk memiliki empat kelebihan jika dibandingkan dengan versi terdahulu. Salah satu kelebihan AO25 yaitu memiliki fitur minimum object distance yang mampu memotret objek sedekat mungkin.

BO23 mampu memaksimalkan pengambilan gambar. Keunggulannya yang paling kentara ialah memiliki desain yang sama sekali baru. “Kami yakin pasar untuk foto atau lensa di Indonesia masih akan tumbuh. Untuk itu, kami akan terus mempelajari pasar Indonesia sehingga dapat memberikan produk yang tepat di pasar sehingga pertumbuhannya lebih besar lagi,” tandas Ayabe. (Gnr/S-4)