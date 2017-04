Harga Daging Sapi Stabil di Klaten

HARGA daging sapi dan daging ayam masih stabil di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, sebulan menjelang Ramadan 1438 Hijriah.

Pantauan di Pasar Kota Klaten, Jumat (28/4), daging sapi hasil rumah pemotongan hewan (RPH) setempat tetap Rp120.000 per kilogram. Harga daging sapi hasil RPH Klaten Rp120.000 per kilogram itu, menurut Sukarjo, 55, pedagang, bertahan sejak pascalebaran 2016. Menjelang lebaran tahun lalu, harga daging tembus Rp140.000 per kilogram. Tapi, kembali turun menjadi Rp120.000 sehabis lebaran.

"Setelah turun menjadi Rp120.000 per kilogram itu, harga bertahan hingga saat ini," kata Sukarjo kepada Media Indonesia, Jumat (28/4).

Di pedagang lain, harga daging asal Boyolali relatif lebih murah, yaitu Rp90.000 per kilogram. Harga murah karena dagingnya basah. Saat ini, harga daging ayam juga masih stabil Rp27.000 per kilogram. Tapi, harga diperkirakan akan naik pada awal bulan puasa.

"Daging ayam stabil Rp27.000 per kilogram, belum ada kenaikan sekarang ini," kata Suparti, 50, pedagang di Pasar Klaten. (OL-5)