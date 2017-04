Thai Lion Buka Rute Bangkok-Surakarta

THAI Lion Air bakal membuka rute penerbangan Don Mueang International Airport Bangkok-Bandara Adi Sumarmo, Surakarta.

Pembukaan rute itu dilakukan atas permintaan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat bertemu Managing Director Thai Lion Air Mentari Co Ltd, Darsito Hendroseputro, di sela kegiatan pertemuan World Travel and Tourism Council (WTTC) yang berlangsung pada Selasa-Kamis (25-27/4).

"Saya minta Thai Lion Air terbang dari Bangkok atau secondary city di Thailand ke kota-kota kedua, seperti Surakarta. Kebetulan, slot-nya masih terbuka untuk international flight," ujar Arief, di Centara Grand Hotel and Convention Center, Bangkok, Thailand, Rabu (26/4).

Permintaan itu, lanjut dia, langsung disanggupi Thai Lion Air. Maskapai itu akan segera mengurus slot, baik di Don Mueang International Airport Bangkok maupun Bandara Adi Sumarmo.

"Destinasi utamanya Borobudur dan bisa eksplor Joglosemar," jelas Arief.

Tenaga Ahli Bidang Connectivity Robert Waloni menambahkan pasar Thailand itu cukup gemuk.

"Hitungan saya, kalau cuma dua flight sehari dengan narrow body (pesawat berbadan kecil) masih kurang untuk terbang ke Surakarta. Destinasinya banyak, slot-nya masih tersedia, dan kapasitas bandara juga cukup besar," kata Rober.

Arief menambahkan Thailand bisa dijadikan sebagai tempat untuk menjaring 'ikan di kolam tetangga'.

Artinya, menjaring wisatawan di negara-negara tetangga.

Strategi pemasaran yang dilakukan di Singapura juga akan menjadi inspirasi, yaitu setahun bisa didatangi 15,5 juta turis mancanegara, ditambah 1,5 ekspatriat yang berada di Singapura.

"Thailand ini ada 30 juta wisatawan mancanegara, 10 juta dari Tiongkok. Penerbangan hanya 3 jam ke Jakarta, mungkin 4 jam ke Bali, sehingga bagi travelers masih tergolong jarak medium," kata Arief.

Menurut Darsito, pasar Tiongkok sangat potensial. Dia mencatat ada tren baru wisatawan Tiongkok yang suka bepergian di lebih dari satu negara dan lebih dari satu kota.

"Selama ini mereka hanya ke Thailand, sudah cukup, tapi sekarang banyak yang ingin ke Thailand, lanjut ke kota atau negara lain," ungkap Darsito.

Dia mencontohkan tiap hari ada lebih dari 100 orang yang diangkut dari Don Mueang, Bangkok, ke Singapura. (RO/E-4)