Fast and Furious Terima Generation Award

WARALABA Fast and Furious akan menerima penghargaan Generation Award di MTV Movie and TV Awards 2017. Ini untuk pertama kalinya penghargaan tersebut diberikan bukan untuk individu.

Hingga saat ini, episode ke-8 film tersebut, Fate of the Furious masih berjaya di box office sejak dirilis. Penghargaan tersebut akan diterima Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, dan Jordana Brewster. Mereka mewakili seluruh pemeran. Dalam rangka mengapresiasi, MTV juga akan menayangkan tiga film Fast and Furious sebelum ajang MTV Movie and TV Awards 2017 diselenggarakan.

Tahun lalu, Generation Award diterima Will Smith, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr, Mark Wahlberg, Sandra Bullock, Jamie Foxx, Johnny Depp, Ben Stiller, Adam Sandler, Mike Myers, Tom Cruise, dan Jim Carrey.

MTV Movie and TV Awards 2017 terselenggara 7 Mei mendatang, dan akan dipandu oleh Adam DeVine. Daftar nominasi telah diumumkan awal tahun ini. Get Out yang meraih enam nominasi meliputi Movie of the Year, Best Villain, Best Fight Against System, Best Actor in a Movie, Next Generation, dan Best Duo. (MTVN/OL-3)