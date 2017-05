BRI Malaysia Gelar Mudik Gratis ke Indonesia

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Malaysia menyelenggarakan program mudik gratis ke Indonesia bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tinggal di Malaysia.

"Mudik Bareng TKI Brifast Remittance 2017 dari BRI digelar untuk yang ketujuh kali," kata Country Manager Malaysia BRI Damarresa Adi Bharata di Kuala Lumpur, Senin (1/5).

Damarresa mengatakan pada tahun ini program tersebut hanya untuk TKI di Malaysia Barat, sedangkan tahun sebelumnya untuk Malaysia Barat ditambah wilayah Sabah dan Sarawak.

Dia mengatakan BRI sebagai bank BUMN dengan aset terbesar dan jaringan terluas di Indonesia berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dengan setulus hati.

"Salah satu nasabah yang menjadi perhatian BRI adalah para TKI yang bekerja di luar negeri," katanya.

Melalui produk BRIfast Remittance, ujar dia, BRI menunjukkan komitmen dalam menyediakan layanan pengiriman uang yang terbaik bagi TKI sehingga dapat melakukan pengiriman uang kepada keluarga di Indonesia.

"BRIfast remittance adalah layanan pengiriman uang di mana BRI bekerja sama dengan mitra kerja sama remittance di luar negeri yang terpercaya baik berupa bank maupun non-bank," katanya.

Dengan kerja sama tersebut, BRI memberikan kemudahan bagi para TKI dalam mengirimkan uang ke Indonesia dengan cukup mendatangi outlet di seluruh penjuru negara masing-masing.

"Program mudik bareng TKI dari luar negeri ke kampung halaman merupakan program unggulan yang selalu ditunggu oleh para TKI setiap tahun dan sudah berjalan sejak 2011," katanya.

Melalui program ini, ujar dia, BRI memberikan hadiah mudik gratis bagi para TKI terpilih untuk pulang ke kampung halaman agar dapat berkumpul bersama keluarga di hari Lebaran.

"Tidak hanya menyediakan tiket gratis, BRI juga membekali TKI dengan berbagai macam oleh-oleh di antaranya travel bag, kaos dan uang saku," katanya.

Untuk Lebaran 2017 ini, ujar dia, BRI mensponsori mudik bareng TKI dari Malaysia, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Korea, Taiwan, dan Arab Saudi dengan jumlah peserta kurang lebih 60 pemenang 20 di antaranya dari Malaysia.

Mitra di Malaysia adalah Merchantrade Asia, Ime Ria Money Transfer, KL Remit Exchange, Golden KL Union, Valyou, SMJ Teratai, Ez money, TML Remittance Malaysia, CBL money transfer, BFC exchange, Maybank, Bank BSN, Alrajhi Bank Malaysia, UEA Exchange Malaysia, Placid, Bank Rakyat Malaysia.

Mitra di Arab Saudi meliputi Alrajhi Bank, Alamoudi, National Commercial Bank, Xpress Money, Hongkong : BRI Remittance Company, TML Remittance, Pay to Home, Qatar meliputi AL Muzaini, AL Farhan Doha, Gulf.

Mitra di Singapura meliputi Mass Express, Pay to Home, Taiwan EEC dan Index, Brunei yakni Afirma dan Siamali, Jepang Kyodai Remittance, UAE meliputi UAE Exchange, Al Ansari, Lari, Joyalukkas, Al Fardan, Al Fuad, Transfast.

Mitra di USA meliputi Prabhu Money dan Ria Money, Korea meliputi IBK, Kookmin Bank dan Woori Bank sedangkan Australia yakni EZ Money Australia.

"BRI didukung lebih dari 10.000 unit kerja yang tersebar di seluruh tanah air serta lebih dari 22.000 ATM dan lebih dari 180.000 e-channel yang terkoneksi secara real time on-line," katanya.

Dia mengatakan BRI juga memberikan fleksibilitas bagi para TKI dalam metode pengiriman uang ke tanah air.

Ada tiga fitur pengiriman pada layanan BRIfast Remittance, yaitu credit to account (transfer masuk ke rekening BRI), credit to other bank (transfer masuk ke rekening bank lain), dan cash pick up (kiriman uang di cairkan tunai di unit kerja BRI menggunakan otorisasi PIN).

"Melalui fitur-fitur tersebut, TKI dapat memilih metode mana yang paling mudah dan sesuai dengan kondisi keluarga atau penerima di Indonesia," katanya.

Di samping BRIfast Remittance, ujar dia, BRI juga memiliki produk tabungan yang dibuat khusus untuk TKI yaitu tabungan Simpedes TKI dan BritAma TKI.

Keunggulan produk ini setoran awal sangat terjangkau, yaitu hanya Rp.20.000,- untuk Britama TKI dan Rp.10.000,- untuk Simpedes TKI, biaya

administrasi rekening perbulan jauh lebih murah yaitu Rp.3000,- dan sudah dilengkapi kartu ATM beserta fasilitas E-banking BRI.

"Dengan adanya produk tabungan ini diharapkan para TKI dapat menabung ke rekening tersebut dengan mengirim uangnya melalui BRIfast Remittance," katanya.

Sebagai wujud penghargaan kepada para TKI, ujar dia, BRI juga memiliki program yang didedikasikan bagi TKI dan keluarga yakni Edukasi Perbankan secara berkala kepada para calon TKI tentang pengelolaan keuangan.

"Program ini telah dilaksanakan di Padang, Palembang, Lampung, Brebes, Kebumen, Ponorogo, Jakarta, Pamekasan dan daerah kantung-kantung TKI lainnya di Indonesia," katanya. (OL-6)