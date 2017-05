Mandiri Siapkan 10 Ribu Agen Bantuan sosial

BANK Mandiri menyiapkan e-warung, agen Rumah Pangan Kita (RPK) serta sekitar 10 ribu agen bank di wilayah-wilayah yang menjadi target penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun program bantuan pangan nontunai (BPNT).

"Para agen bank tersebut akan mendapatkan pelatihan serta pemantauan terkait dengan mekanisme pencairan bantuan dengan memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan mesin EDC. Nantinya setiap agen akan melayani sekitar 250 KPM (keluarga penerima manfaat)," sebut Direktur Government and Institutional Bank Mandiri Kartini Sally saat penyerahan bantuan PKH bersama Mensos Khofifah Indar Parawansa di Ciamis, Jawa Barat, Senin (1/5).

Khusus pada program BPNT, Kartini mengungkapkan pihaknya juga bekerja sama dengan pihak kelurahan setempat dan Bulog dalam pendampingan KPM serta pengadaan bahan pangan bersubsidi seperti beras dan gula. "Agen-agen bank ini juga memberikan layanan keuangan tanpa kantor cabang bank kepada masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan untuk transaksi perbankan terbatas. Harapannya, para agen ini juga dapat meningkatkan literasi keuangan KPM sehingga dapat mendukung prog-ram inklusi finansial," jelas Kartini.

Dia menambahkan, hingga April 2017, Bank Mandiri telah mencairkan bantuan sosial kepada lebih dari 40 ribu KPM. Dari jumlah tersebut, 34 ribu KPM menerima bantuan sosial berskema PKH, berupa uang tunai senilai Rp1.890.000 per KPM per tahun yang dibagi pembayarannya per triwulan. Adapun 22 ribu KPM menerima bantuan sosial BPNT berupa beras dan gula senilai setara Rp110 ribu per KPM per bulan.