John Legend Penghargaan Keadilan Sosial

MUSIKUS John Legend, 38, mendapat Salem Advocate for Social Justice Award dan diharapkan menghadiri acara pemberian penghargaan untuk keadilan sosial itu di sebuah kampus di Massachusetts pekan ini. Penyanyi dan penulis lagu itu menjadi penerima pertama Salem Advocate for Social Justice Award saat menerima penghargaan tersebut pada hari ini waktu setempat di Salem State University, Massachusetts, Amerika Serikat.

Selain tampil dalam acara tersebut, Legend akan membahas peradilan pidana, pendidikan, dan isu lainnya. The Salem Award Foundation for Human Rights and Social Justice memberikan penghargaan untuk menghargai orang-orang yang memperjuangkan keadilan sosial dan hak orang-orang yang kurang terwakili. Tahun ini ialah tahun pertama penghargaan tersebut diberikan.

Legend telah memenangi 10 penghargaan Grammy. Dia juga ikut menulis lagu Glory yang diputar dalam film Selma (2014) yang memenangkan Academy Award dan Golden Globe Award menurut warta Billboard.