Raisa Rutin Membaca Buku

PENYANYI Raisa Andriana, 26, rupanya punya satu kebiasaan yang bikin tercengang. Di tengah era digitalisasi seperti sekarang ini, Raisa masih sempat membaca buku fisik. Itu sebuah kebiasaan yang mulai langka dilakukan orang pada umumnya. Raisa memiliki kegemaran membaca buku novel psikologi. Menurutnya, novel tersebut sangat menarik. "Novel psikologi sangat menarik. Aku suka menganalisis, suka mempelajari human connection. Jadi, aku suka banget baca novel tentang psikologi," ujar Raisa di Jakarta.

Kebiasaan membaca buku pun ternyata tak cuma satu atau dua bulan terakhir ia lakoni. Membaca buku rutin dilakukannya sejak kecil. Sang ayahlah yang mendidik Raisa agar menyukai buku sejak dini. "Ayahku gila baca buku dan selalu mengajari anak-anaknya agar membaca buku. Dia suka tanya tentang sesuatu hal, itu bagaimana sih caranya. Sebenarnya, dia sudah tahu jawabannya. Itu cuma cara dia untuk menggugah kita agar mencari jawaban di buku. Ayah suka bilang, 'Coba deh, buka buku itu. Kalau enggak tahu, besok kita beli buku tentang itu'," kata Raisa, mengenang masa kecilnya. Raisa merasakan manfaat membaca buku. Buku sangat membantu mengembangkan imajinasi dan menambah kosakata.