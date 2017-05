Jakarta Garden City Luncurkan The Savoy

PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk, akan meluncurkan cluster terbaru kawasan hunian skala kota (township, yaitu The Savoy. The Savoy akan diperkenalkan pada 6-7 Mei 2017, di Sales Gallery Jakarta Garden City. Hunian yang berlokasi di Jl Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Timur, sebelumnya diperkenalkan kepada para agen properti, pada akhir Maret (30/3), dan mendapat sambutan antusias dari mereka. The Savoy mengusung konsep hunian 2 in 1, yaitu lantai 1 dapat dijadikan sebagai tempat usaha dan lantai 2 untuk hunian.

Hal ini merupakan yang pertama di Jakarta Garden City dan satu-satunya di kawasan River Garden. The Savoy diperuntukkan bagi beragam usaha seperti minimarket, katering, warnet/game center, salon, laundry, penjahit, penitipan hewan, klinik, dan apotek. Produk The Savoy juga menjanjikan nilai investasi yang tinggi.

"Anda dapat membayangkan, hunian 2 in 1 yang dipasarkan sebanyak 110 unit ini akan berada ditengah-tengah cluster Jakarta Garden City dengan total lebih dari 3.000 unit rumah yang sudah terbangun. Usaha yang Anda jalankan sudah pasti memiliki target market yang menjanjikan, dan The Savoy merupakan satu-satunya area usaha di kawasan ini," ujar Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses, Sami Miettinen, di Jakarta, pekan lalu.

Sami mengaku pihaknya optimistis The Savoy akan diminati para investor properti dan akan terjual habis dalam waktu singkat. "Apalagi produk ini memiliki banyak keunggulan sehingga sangat potensial mendatangkan keuntungan yang besar untuk dijadikan tempat usaha yang juga bisa dijadikan tempat tinggal," kata Sami. General Manager Sales & Marketing Jakarta Garden City, Hyronimus Yohanes mengatakan, The Savoy dipasarkan dengan harga mulai Rp1,9 miliar, tersedia dengan berbagai ukuran, antara lain LT/LB 102 m2/95 m2, LT/LB 119 m2/110 m2, LT/LB 136 m2/125 m2, dan LT/LB variabel/155 m2.

Ia mengatakan untuk memiliki properti di The Savoy bisa melalui sejumlah cara pembayarannya, antara lain tunai, tunai bertahap selama 12 kali atau 24 kali, atau menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR). Ia menjelaskan The Savoy cukup diminati pasar. Terbukti ketika pengenalan produk sampai hari ini hampir 50% unit telah terjual karena ini merupakan harga perdana. Setelah 7 Mei 2017, harga The Savoy sudah naik.