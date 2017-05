1937: Gone with the Wind Menangi Pulitzer

GONE with the Wind, novel Amerika yang diciptakan Margaret Mitchell, diterbitkan pada 1936 dan satu tahun kemudian memenangi penghargaan Pulitzer. Novel itu salah satu novel terpopuler sepanjang masa dan dirilis ke layar lebar pada 1939. Film dengan judul yang sama itu berhasil memecahkan rekor berdasarkan jumlah Oscar yang diterima.

Film tersebut mendapatkan 13 nominasi Oscar dan memenangi 8 di antaranya. Gone with the Wind berkisah tentang Scarlett O’Hara, perempuan Georgia berjiwa pemberontak, dan hubungannya dengan sahabat, keluarga, dan kekasih di tengah Perang Saudara AS dan masa ‘rekonstruksi’.

Film yang diangkat dari kisah itu dibintangi Vivien Leigh sebagai Scarlett O’Hara dan Clark Gable sebagai Rhett Butler, kekasih O’Hara. Film tersebut mulai diputar di Atlanta, Georgia, pada 15 Desember 1939 dengan biaya produksi sekitar US$4 juta. Sampai sekarang Gone with the Wind merupakan film dengan pemasukan terbesar sepanjang sejarah (sesuai dengan perubahan inflasi).