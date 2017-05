Rockets dan Cavs langsung Melesat

JUARA bertahan Cleveland Cavaliers dan Houston Rockets sukses melewati laga perdana di semifinal wilayah masing-masing. Di Wilayah Timur, the Cavs terlalu perkasa bagi Toronto Raptors. Saat bermain di kandang sendiri, Quicken Loans Arena, Cleveland, tim besutan Tyronn Lue tersebut melibas Raptors 116-105. Berkat kemenangan itu, the Cavs untuk sementara memimpin 1-0 dalam format best of seven. Performa tidak kalah mengesankan juga dipertontonkan Rocktes. James Harden dan kawan-kawan sukses mempermalukan tuan rumah San Antonio Spurs 126-99.

Kembali ke Quicken Loans Arena, LeBron James masih menjadi motor kemenangan the Cavs. King James tampil gemilang dengan mencetak 35 poin. Kyrie Irving melengkapi kemenangan tuan rumah dengan membukukan 24 poin. Di tim Raptors, duo andalan tim Kyle Lowry dan DeMar DeRozan menjadi penyelamat muka dengan melesakkan 20 dan 19 poin. “Pastinya kami sudah bersiap, kami ingin mengeluarkan semuanya dan bermain dengan baik, tetapi kalian tidak akan pernah tahu setelah tidak bertanding selama delapan hari. Tapi, energi kami rasanya fenomenal,” ujar James.

The Cavs terakhir kali bertanding pada pertandingan keempat babak pertama play-off melawan Indiana Pacers pada 23 April silam. Meski begitu, James dan kawan-kawan seperti tidak kehilangan sentuhan. Itu terbukti dengan keberhasilan mereka merebut tiga kuarter pertama dengan skor 30-18, 32-30, dan 34-26. “Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih banyak sehingga mereka bisa berge­rak lincah hampir setengah langkah lebih cepat ketimbang kami sepanjang pertandingan. Kami harus melakukan penyesuaian sejauh yang kami inginkan untuk dapat menjaga mereka, tetapi serangan mereka terlihat lebih bersih,” ujar pelatih Raptors, Dwane Casey.

Sementara itu, di Wilayah Barat, San Antonio Spurs harus menelan pil pahit. Saat bermain di kandang sendiri, AT&T, mereka gagal memuaskan para suporter. Aksi Kawhi Leonard yang mencetak 21 poin, 6 rebound, dan 11 assist bagi Spurs belum mampu menandingi ketangguhan Rockets. Enam pemain Rockets tercatat membukukan dua digit angka. Trevor Ariza memimpin dengan 23 poin. James Harden menyusul dengan 20 poin dan 14 assist. Sementara itu, Clint Capela mencetak 20 poin dan 13 rebound.

Pelatih Spurs, Gregg Popo­vich, mengakui kekalahan timnya kali ini bersumber dari kesalahan pemain Spurs sendiri. “Kami melanggar banyak peraturan dasar permainan bola yang bisa mereka manfaatkan. Jika kami ingin menembak cepat dan buruk, pertandingan akan selesai dengan cepat dan mereka lebih baik dibandingkan kami. Jadi, kami harus bermain lebih pintar,” ujar Popovich. (AFP/AP/Rul/R-3)