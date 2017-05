Pedagang Sapi di Karawang Khawatir Feedloter Naikkan Harga

PEDAGANG daging di pasar tradisional Karawang, Jawa Barat berharap feedloter (penggemukan) tidak naikan harga sapi. Para pedagang menilai kenaikan harga daging sapi dipasaran pada bulan Ramadan tergantung harga satuan kilo sapi perekor yang dikeluarkan perusahaan penggemukan.

Pedagang Pasar Baru Karawang, Hendro menyebut kenaikan harga daging sapi dipicu dari kenaikan jumlah konsumen. Kemudian para feedloter menaikkan harga kiloan sapi perekor, sehingga mempengaruhi harga daging sapi kiloan di pasar.

Menurut Hendro, kenaikan pada bulan Ramadan nanti kemungkinan besar tidak dapat dihindari sejumlah pedagang di Pasar Tradisional meskipun tidak terlalu signifikan.

"Kenaikan itu pasti kalau bulan Ramadan. Memang konsumen banyak yang beli daging. Cuma naiknya enggak banyak. Kalau pedagang daging disini tergantung harga sapi dari penggemukan," kata Hendro kepada Media Indonesia, Rabu (3/5).

Saat ini harga satu ekor sapi per kilogran di Feedloter, menurut Hendro dikisaran Rp50 ribu per kilogram. Hal itu menyebabkan harga daging sapi di pasar tradisional mencapai Rp110 ribu per kilogram.

Menurut dia, harga daging sapi Rp110 ribu per kilogram saat ini masih dikategorikan sangat relatif normal. Belum mengalami kenaikan harga secara yang signifikan.

"Jumlah pembelinya masih sangat normal . Mudah-mudahan saja nggak naik harga sapi dari penggemukan," ujarnya.

Kekhawatiran kenaikan harga kebutuhan pokok, menjelang Ramadan juga diakui oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Indagsar) Karawang Widjodjo GS yang menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga.

"Semua komoditi ini kami khawatirkan. Karena memang seluruh produk yang ada di Pasar Karawang ini rata-rata berasal dari luar daerah," ucap Widjodjo.

Widjodjo mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan mengenai jumlah pasokan-pasokan komoditi yang masuk ke dalam pasar tradisional di Karawang.

"Kalau harga naik secara signifikan, kami akan segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga," pungkasnya. (OL-6)