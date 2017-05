Selecta Pop Ke-24 Usung Genre Rock/Metal

SELECTA Pop, sebuah event bulanan yang digelar komunitas Grup Orang Bener (GOB), akan berlangsung untuk ke-24 kalinya. Untuk pertama kalinya, Selecta Pop akan mengusung genre Rock/Metal

Ajang Selecta Pop ke-24 akan diramaikan oleh enam band yang masing-masing akan membawakan lagu dari band papan atas secara eksklusif. Mereka adalah Nu Deja-Vu (Iron Maiden), Divine (Anthrax), Parallel (Halloween), The Boys (Metallica dan Megadeth), Proklamator (DRI) dan The Power of Kepepet (Testament).

Nu Deja-Vu merupakan band tribute Iron Maiden yang pada Januari 2017 lalu baru saja mengeluarkan album perdana mereka. Selama menjadi band tribute Iron Maiden, Nu Deja-Vu sudah sering manggung di Jakarta dan sekitarnya.

Band ini dirancang dan dibentuk oleh gitaris Dikdik pada 2014 yang kemudian merekrut personel secara bertahap. Formasi Nu Deja-Vu saat init erdiri dari Dikdik (Gitar), Nindy (Vokal), Bani (Gitar), Kevin (GItar), Uya (Bass), dan Soekanto (Drum).

Sementara itu, Divine dibentuk oleh almarhum Ucok Tampubolon setelah lepas dari Brain The Machine. Awalnya, Divine mengusung genre Groovy Metal, yang kemudian berevolusi kembali ke akar Old School Thrash Metal.

Divine sudah tiga kali menelurkan album yaitu Relevasi (EP 2008), Anger The Giveth (2009), dan Long Live Thrash Metal (2015).

Formasi Divine terdiri dari Andi Jaka (Vokal), Heyckel (Gitar I), Wisnu (Gitar II), Amink (Bass), dan Ino (Drum).

Adapun Parallel terbentuk dari momen jam session di Bronze Studio. Dari jam session tersebut diketahui kesukaan masing-masing personel yang sama terhadap genre speed power metal dan neoclassical.

Berbekal dari itu para personel sepakat membentuk suatu band bernama Parallel dengan mengusung tribute untuk band power metal papan atas, Helloween.

Personel Parallel adalah Ledot (Vokal), Ferdi (Gitar), Gotex (Gitar), Ivan (bass), dan Deppy (Drum).

Formasi yang paling unik ada pada band The Boys, karena selain mereka membawakan lagu-lagu thrash metal paling populer, semua personel band tersebut terdiri dari anak-anak sekolah. Dua diantara mereka bahkan masih duduk di bangku SMP.

Personel The Boys terdiri dari Gyan (Vokal/Gitar), Adri (Lead Gitar), Ical (Bass), dan Gyllan (Drum).

Adapun The Power of Kepepet merupakan band baru yang dibentuk dari ketidaksengajaan masing-masing personel saat nongkrong di tempat yang sama di sudut kampus IMI.

Band ini merupakan band thrash metal yang agak lain dari biasanya karena mengusung vokalis perempuan. Formasi The Power of Kepepet terdiri dari Nadia (Vokal), July (gitar), Bayu (Gitar), James (Bass), danIrfan (Drum)

Format paling minimalis dipunyai band Proklamator. Walau hanya terdiri dari tiga personel, band ini berani mengusung genre thrash metal. Proklamator digawangi oleh Jamet (Gitar/Vokal), Rohman (Bass), dan Gema (Drum).

Selecta Pop edisi ke-24 akan digelar pada 13 Mei 2017 di JK7 Bar & Club, basement floor Arion Swiss Bell-Inn Hotel Kemang, Jakarta Selatan. Acara akan dimulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. (RO/I-2)