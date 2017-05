Zoe Saldana Sosok Inspiratif Film Laga

PEMERAN tokoh Gamora dalam Guardians of the Galaxy, Zoe Saldana, 38, bersyukur terlibat sebagai tokoh laga di film waralaba Marvel itu. Dia melihat kesempatan ini untuk dapat menjadi inspirasi. "Sulit untuk menolak peran ini ketika melihat para gadis yang memandangmu sebagai sosok pahlawan laga," kata Zoe dalam wawancaranya dengan the Independent.

Zoe, aktris berdarah campuran Dominika, Puerto Rico, Lebanon, dan Haiti itu, memang telah berakting di lusinan film, antara lain sebagai Nyota Uhura dalam tiga seri Star Trek (2009-2016) arahan JJ Abrams dan sebagai makhluk berwarna biru dalam film Avatar (2009) arahan James Cameron. Dia bercerita tentang kesulitannya waktu kecil dalam mencari sosok perempuan dalam film laga untuk diidolakan. "Jika bukan karena Sigourney Weaver dan Linda Hamilton, aku tak tahu akan bagaimana. Lucunya, kedua karakter diasuh James Cameron," kenang Zoe. Dia juga ingin anak-anak kecil selalu berpikir di luar batas dan menginginkan sesuatu yang lain. (*/H-5)