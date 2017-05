Mercedes-Benz Indonesia Pamerkan Barisan Produk Baru

GLC Coupe, salah satu model terbaru dari Mercedes-Benz Indonesia, tampil di ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2017, Hall D 1A-B JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (27/4). Kendaraan di kelas sport utility vehicle (SUV) ini merupakan perpaduan unik dari model sport coupe dengan 'G'. Hasilnya SUV dengan ground clearance yang tinggi dan atap melandai ke belakang.

"GLC Coupe mencerminkan desain coupe ikonik Mercees-Benz serta melambangkan bipolaritas merek kami ini 'hot and cool'. Dengan bahasa desain kemurnian sensual, kendaraan ini mewujudkan filosofi gaya kami dengan sempurna sekaligus mewakili kemewahan kontemporer," ujar President & CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts. SUV medium Mercedes-Benz beremblem GLC 300 4 Matic Coupe ini dipersenjatai mesin 1.991 cc yang mampu menghasilkan 245 hp pada 5.500 rpm dengan torsi maksimal 370 Nm di rentang 1.300-4.000 rpm.

Tenaga putaran mesin kemudian disalurkan ke transmisi otomatis canggih 9G-Tronic 9-speed yang secara optimal menyalurkan daya ke roda. Alhasil untuk melesat dari 0 ke 100 km/jam, mobil hanya membutuhkan hitungan 6,5 detik pada mode Sport dengan kecepatan maksimal 236 km/jam. Dengan sederet keunggulan yang dimiliki, GLC 300 Coupe with AMG Line ini ditawarkan dengan harga off the road Rp1,229 miliar. Di ajang yang sama pada Jumat (28/4), Mercedes juga memperkenalkan keluarga baru C-Class: C43 4Matic Coupé untuk pertama kali di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, C43 4Matic Coupé memenuhi filosofi Driving Performance Mercedes-Benz dalam segala hal.

Sedan sport ini dipersenjatai mesin V6 twin-turbo 3.0 liter berkekuatan 367 hp antara 5.500-6.000 rpm dan torsi puncak 520 Nm antara 2.000-4.200 rpm yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 9G-Tronic. Putaran mesin kemudian tersalur ke seluruh roda melalui sistem all-wheel drive AMG Performance 4Matic.

Mesin C43 AMG Coupé menggunakan teknologi Formula One dengan cylinder liner yang dibalut lapisan nanoslide sehingga mampu berputar pada lebih cepat dengan minim hambatan. Untuk melesat hingga kecepatan 100 km/jam dari kondisi diam, C43 AMG Coupé hanya butuh waktu 4,7 detik dan kecepatan maksimalnya dibatasi di angka 250 km/jam dengan alasan keselamatan. Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupé dibanderol dengan harga off the road Rp1,449 miliar. Selain itu, ada enam keluarga C-Class baru yang dihadirkan di Indonesia, yaitu C200 Coupé AMG Line seharga Rp999 juta, C300 Coupé AMG Line Rp1,169 miliar, C300 Cabriolet AMG Line Rp1,319 miliar, Mercedes-AMG C43 Rp1,349 miliar, Mercedes-AMG C43 Estate Rp1,529 miliar, dan Mercedes-AMG C63 Estate Rp3,199 miliar. Mercedes-Benz juga menghadirkan rangkaian baru di jajaran E-Class yaitu E250 Avantgarde Line, E300 AMG Line, E300 Coupé AMG Line, E250 Estate AMG Line, dan Mercedes-AMG E43. (Cdx/S-4)