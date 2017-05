Rekor Pengunjung di Antara Banjir Promosi

PAMERAN otomotif sudah lumrah dijadikan ajang para pecinta otomotif untuk mencari kendaraan baru guna menunjang mobilitas. Dalam pameran biasanya marak diskon dan penawaran agar menarik minat pengunjung untuk membeli. Tidak terkecuali ajang Indonesia International Motor Show 2017 yang ramai dikunjungi masyarakat untuk berburu diskon kendaraan baru. IIMS 2017 bahkan mencatatkan rekor pengunjung harian terbanyak pada Minggu (30/4) dengan 63.975 orang. “Ini merupakan rekor pengunjung harian terbanyak selama tiga tahun terakhir kami mengadakan IIMS di JI Expo, Kemayoran,” ujar Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh di Jakarta, Rabu (3/5). Pada pelaksanaan IIMS 2015, rekor pe ngunjung harian terbesar mencapai 50.737 orang. Di IIMS 2016, rekor pengunjung harian terbesar 60.348 orang.

Hingga saat ini, IIMS 2017 sudah dikunjungi lebih dari 250 ribu pengunjung. “Insya Allah target pengunjung hingga 450 ribu sepanjang IIMS 2017 dapat tercapai. Kami optimistis target tercapai jika melihat perkembangan hingga hari ini,” ujar Hendra. Maraknya pengunjung yang datang membuat para agen pemegang merek peserta IIMS 2017 menawarkan berbagai program promosi, seperti yang dilakukan oleh Honda Prospect Motor (HPM). Marketing and After Sales Service Director HPM Jonfi s Fandy mengatakan, selama pameran, pihaknya menawarkan berbagai program penjualan untuk berbagai model mobil.

Penawaran tersebut, antara lain uang muka ringan sebesar Rp12 juta, triple lucky dip dengan total Rp5 miliar, bunga ringan 0% selama tiga tahun, cicilan ringan Rp1 juta per bulan, tenor hingga tujuh tahun, program cicilan bertahap, gratis tiket masuk IIMS, serta gratis cendera mata. “Untuk layanan purnajual, kami menawarkan program menarik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama masa kepemilikan kendaraan Honda dengan paket cermat. Konsumen dapat membeli mobil yang telah dilengkapi dengan paket perawatan berkala untuk tiga tahun atau 50 ribu km atau paket 6 tahun atau 100 ribu km,” urainya.

Paket itu memberikan keuntungan kepada konsumen karena biaya perawatan menjadi lebih hemat dengan kualitas servis mobil di bengkel resmi HPM dan bebas dari kenaikan harga perawatan. Dalam ajang IIMS 2017, HPM menempati booth di Hall D2 seluas 1.604 m2 yang menampilkan desain sporty dan mewah. Sebanyak 28 mobil ditampilkan pada pameran otomotif ini, antara lain All New Honda CR-V, Honda Brio, Honda Jazz, Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda HR-V, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, dan Honda Odyssey. Jonfi s mengatakan, selama 10 hari pameran IIMS 2017, Honda menargetkan mampu menjual sebanyak 3.500 unit. Bukan cuma itu, HPM pun memperkenalkan All New Honda CR-V pada ajang IIMS, Kamis (27/4). Generasi kelima dari Honda CR-V ini menghadirkan desain baru yang didukung mesin 1.5 liter VTEC Turbo serta varian baru yang menawarkan kapasitas tujuh penumpang.

Voucer belanja

Mitsubishi menawarkan beragam promo menarik untuk seluruh line up mobilnya. Penawaran paling menarik, yaitu voucer belanja sebesar Rp1 juta untuk konsumen perempuan yang membeli mobil. Selain itu, Mitsubishi memberikan hadiah gratis aksesori, kaca film, GPS, rear camera, hingga potongan harga Rp5 juta. Hadiah yang diberikan sesuai dengan varian mobil yang dibeli. Khusus pembelian Mirage akan mendapatkan langsung kaca fi lm Solargard. Selain itu, penawaran gratis biaya jasa servis hingga 50 ribu km/4 tahun. Konsumen yang membeli Pajero Sport mendapatkan gratis kaca fi lm V-Kool dan paket aksesori, serta biaya jasa servis hingga 50 ribu km/4 tahun. Setiap pembelian Outlander Sport mendapatkan gratis kaca film V-Kool Konica Minolta plus biaya jasa dan suku cadang hingga 50 ribu km/4 tahun.

Head of Sales & Marketing Group Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Imam Choeru Cahya mengatakan produk Mitsubishi yang menjadi primadona di ajang IIMS, yaitu Pajero Sport. Per 1 Mei, total penjualan Pajero Sport seluruh varian sudah mencapai 400 unit. Sebanyak 54 unit, di antaranya Pajero Sport Dakar Ultimate rakitan lokal sudah mulai terjual. Penjualan Mitsubishi lain berasal dari Mirage sebanyak 61 unit, Outlander Sport 29 unit,Triton sebanyak 37 unit, dan Delica terjual 7 unit. Total penjualan sebanyak 534 unit. Dari hasil tersebut, Pajero Sport masih menjadi primadona di IIMS 2017. “Hal ini sesuai dengan yang kami perkirakan dan sebagaimana diketahui, kami baru saja meluncurkan varian terbaru dari Pajero Sport, yaitu Pajero Sport Dakar Ultimate. Pencapaian penjualan Varian Ultimate sebanyak 54 unit,” tutup Imam. (Cdx/S-4)