Daerah Bentuk Satgas Pangan

SESUAI dengan instruksi pemerintah pusat, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatra Barat, resmi membentuk Satuan Tugas Pangan guna mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok, jelang Ramadan dan Lebaran. “Satgas ini akan memonitor dan melaporkan gejolak harga yang terjadi secara tertulis,” ucap Gubernur Jambi Zumi Zola seusai telekonferensi bersama Mendagri, Kapolri, dan Mentan di Kantor Polda Jambi, Rabu (3/5). Tujuan pembentukan satgas ialah me­ngontrol harga. Jika ada satu komoditas naik atau hilang di pasaran, pemerintah daerah dapat melapor dan meminta dukungan ke kementerian.

Saat ini harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Jambi relatif masih stabil dan terkendali, kecuali harga daging sapi segar yang masih tinggi di kisar­an Rp120 per kg. Harga cabai dan bawang merah malah turun sekitar Rp1.000 per kg. Dari pantauannya ke pasar tradisional, Gubernur Zumi menggarisbawahi kebanyakan masyarakat masih belum bisa menerima kehadiran daging beku karena meragukan kehalalannya meskipun sudah ada jaminan dari presiden langsung. “Ini perlu kita sosialisasikan lagi,” imbuhnya.

Kabid Humas Polda Babel AKB Abdul Mun’im mengatakan Satgas Pangan Kepulauan Bangka Belitung akan di­pimpin langsung oleh Direskrimsus Kombes Mukti Juharsa dengan melibatkan intel dan instansi lain. Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengungkapkan selama ini penimbunan pangan telah menjadi biang kerok kenaik­an harga. Karena itulah, peran tim satgas menjadi penting agar pergerakan pasokan pangan dari produsen ke pasar-pasar tidak terganggu. Tindakan tegas terhadap penimbun sembako terbukti efektif dalam mengendalikan harga. Kabid Pertanian Dispangtan Kota Cimahi Mita Mustikasari mengatakan permainan harga biasanya dilakukan kartel atau distributor. “Seperti kejadian kenaikan harga cabai hingga Rp200 ribu/kg beberapa waktu lalu, ternyata ada enam kartel atau bandar besar yang bermain sehingga mempengaruhi harga. Setelah diungkap polisi, ternyata harga cabai langsung turun, “ bebernya.

Stok daging aman

Meski kebutuhan daging hingga Juni mendatang diperkirakan melonjak hingga 20%, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menjamin stok daging akan terpenuhi. Ketut mengatakan selama April-Juni kebutuhan total daging mencapai 156 ribu ton lebih, sedangkan stok yang ada saat sekarang mencapai 187 ribu ton lebih. “Dengan demikain, masih ada sisa,” jelas Ketut di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (3/5). Stok tersebut meliputi daging sapi impor, daging kerbau impor, dan stok yang ada di peternak lokal. “Kami berharap para importir akan merealisasikan perizinan impor (PI) pada Mei dan Juni serta melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga,” pungkasnya.

Satu bulan menjelang puasa, gejolak harga telah menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan angka inflasi. Di Lampung, inflasi yang terjadi pada kelompok inti sedikit tertahan oleh deflasi gula pasir dan minyak goreng karena kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) dari Kementerian Perdagangan. Di antara bahan pokok lain, kenaikan harga bawang putih terbilang signifikan, dari Rp35 ribu menjadi Rp50 ribu per kg. Saat ini Asrul, pedagang di Pasar Raya Padang, mengatakan sejak 10 hari terakhir harga bawang putih naik Rp4.000 per kg per hari. Harga cabai merah juga mengalami kenaik­an tipis dari Rp20 ribu per kg menjadi Rp26 ribu per kg. Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam dari harga Rp17 ribu menjadi Rp20 ribu per kg. (RF/YH/BB/LD/AD/EP/UL/DG/YK/TB/MY/N-4)