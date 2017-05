Tiket Pesawat Sumbang Inflasi Tertinggi untuk Babel

MAHALNYA harga tiket pesawat udara di Provinsi Bangka Belitung menjadi penyumbang tingginya angka inflasi di Babel. Seperti untuk April 2017 dari inflasi 1%, sebanyak 0,66% merupakan transportasi udara.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Babel Bayu Martanto saat sosialisasi Kebanksentralan dan Program Pengendalian Inflasi Provinsi Babel di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/5).

Bayu mengatakan, Tim Pemantauan dan Pengedalian Inflasi Daerah (TPID) Babel terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengendalian inflasi. Memang untuk tahun ini sudah ada kemajuan terutama pada kelompok bahan makanan.

"Inflasi kita di April ini 1%, 0,66 persen di antaranya disumbang harga tiket pesawat yang begitu mahal di kita. Sedangkan kelompok inflasi lainya hanya 0,34%," kata Bayu.

Tingginya inflasi untuk Babel itu semakin terasa saat menjelang perayaan hari besar keagamaaan dan libur panjang, sebab saat itu harga tiket ke Pangkalpinang akan melonjak.

"Biasanya inflasi kita akan tinggi saat musim libur dan hari-hari besar keagamaan," terang Bayu.

Kalau dilihat inflasi per kabupaten/kota, lanjut dia, Kota Pangkalpinang masih menempati posisi teratas tingkat inflasi tertinggi sebesar 1,02%, 0,99% di antaranya disumbangkan oleh tiket pesawat, sedangkan untuk kelompok lainya hanya 0,03%.

"Pangkalpinang juga harga tiket penyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,99% dari inflasi 1%," terangnya.

Bayu melanjutkan, sementara untuk Belitung inflasinya 0,93%, 0,33% disumbang tiket pesawat dan kalau melihat angka ini, Belitung masih tergolong rendah.

"Masalah harga tiket ini, kita tidak bisa berbuat banyak sebagai domainnya pemerintah pusat, tapi kita harap pemerintah pusat dapat membantu Babel menyelesaikan masalah tiket ini," tutur dia.

Padahal, menurut Bayu, apabila kelompok transportasi atau pesawat udara ini dikeluarkan, Babel tidak akan mengalami inflasi begitu tinggi, sebab angka yang didapatkan masuk dalam on the track 4% plus minus. (OL-2)