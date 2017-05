Ahok ke Anies: Sudah Kayak Mau Jadi Presiden Aja...

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tim transisi yang akan dibawa oleh pemenang Pilkada 2017 DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam membahas anggaran.

Ahok bilang tim transisi biasanya ada di ranah Presiden bersama para menterinya. Sementara untuk tingkat provinsi, kata Ahok, tim transisi tidak dibutuhkan.

"Jadi bukan kayak menteri. Kalau presiden begitu masuk ganti. Sudah kayak mau jadi presiden saja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, (4/5).

Ahok bilang, tim transisi di ranah Presiden diikat dengan peraturan menteri dalam negeri. Di dalam peraturan tersebut memang dibenarkan ada tim transisi selama 8 bulan sebelum Presiden diganti.

"Ini bukan presiden kok transisi gimana. Emang kamu presiden ganti menteri. Kamu masuk enggak bisa ganti kepala dinas langsung loh," jelas Ahok.

Tim Anies-Sandi berniat membuat tim khusus untuk menyisipkan sedikitnya empat program Anies-Sandi di anggaran DKI. Ahok tidak menolak dengan kehadiran tim tersebut, asal tidak mengubah apa yang sudah direncanakan Ahok-Djarot. "Ya, silakan saja.. kasih masukan," tutup Ahok.

Adapun program-program yang direncanakan masuk ke APBD Perubahan DKI 2017 atau KUAPPAS 2018 adalah program rumah DP 0 persen dan program Kartu Jakarta Pintar Plus. Kemudian ada pula Kartu Jakarta Sehat Plus dan One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK-OCE).(OL-3)