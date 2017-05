Harga Bawang Putih di BanyumasTembus Rp60 Ribu

HARGA bawang putih di sejumlah pasar di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) semakin melonjak. Kini, harga bawang putih mencapai harga Rp60 ribu per kilogram (kg).

Salah seorang warga di Sumbang, Banyumas, Yanti, 35, mengatakan kalau harga bawang putih eceran telah menembus Rp16 ribu per 0,25 kg. Kalau dihitung, per kg mencapai Rp64 ribu per kg.

"Harganya semakin melonjak, sebab harga bawang putih sebelumnya hanya berkisar Rp38 ribu per kg, atau kalau eceran hanya Rp10 ribu per 0,25 kg," kata Yanti, hari ini.

Sementara salah seorang pedagang di Pasar Wage Purwokerto, Karsini, 54, mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir, harga kebutuhan pokok yang paling tinggi kenaikannya adalah bawang putih.

"Saat sekarang, saya menjual bawang putih dengan harga Rp60 ribu per kg atau naik dari Rp38 ribu per kg. Harga tersebut kemungkinan masih akan mengalami kenaikan harga," ujarnya.

Dengan tingginya harga bawang putih tersebut, maka masyarakat juga mengurangi jumlah pembelian. Kalau biasanya membeli sebanyak 0,5 kg, maka kini dikurangi dan hanya membeli 0,25 kg saja. (OL-5)