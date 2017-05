Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Naik

MENJELANG Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng curah, gula pasir dan telur mengalami lonjakan. Kenaikan harga tersebut dimungkinan karena adanya peningkatan permintaan.

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia di Pasar Wage, Purwokerto, harga gula pasir mengalami lonjakan dari Rp13 ribu menjadi Rp14 ribu per kg, sementara untuk minyak goreng curah dari Rp11 ribu menjadi Rp11,5 ribu per kg. Kenaikan harga lainnya terjadi pada telur yang semula Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu per kg.

"Sejumlah harga kebutuhan pokok memang mengalami lonjakan. Namun, lonjakan masih dalam batas yang wajar," jelas Kunarti, 61, salah seorang pedagang di pasar setempat.

Secara terpisah, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Didi Rudwianto mengatakan kalau untuk masalah stok kebutuhan pokok di Banyumas relatif aman.

"Saat sekarang tinggal bagaimana memantau harga dan kecukupan stok barang di pasaran. Pihaknya menyiapkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) perkembangan harga, persediaan dan distribusi kebutuhan pokok untuk masyarakat. Kami ingin agar stok kebutuhan pokok tetap ada di pasaran dan harga bisa stabil," tambahnnya. (OL-5)