Nestle Perkuat Petani Kopi Lampung

PT Nestle Indonesia sepakat bekerja sama dengan Pemprov Lampung untuk memberdayakan petani kopi. Program kemi­­traan antara perusahaan itu dan petani kopi di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat sudah berlangsung sejak 1994.

“Tahun ini bentuk pemberdayaan yang akan kami lakukan ialah memberikan pelatihan peremajaan tanaman kopi, peningkatkan pengetahuan dan keterampilan budi daya kopi berkelanjutan, dan penanganan tanaman sebelum dan sesudah panen,” tutur Sustainability Agriculture Development and Procurement Director Nestle R Wisman Djaja.

Kemitraan Nestle kini telah menjangkau 20 ribu petani, 18 ribu di antaranya telah memperoleh validasi 4C (common code for the coffee community), dan standar pertanian kopi berkelanjutan. (EP/N-2)