Profesor Amerika Promosikan Lamongan

MUSIK Islami yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, telah dikenal secara luas di dunia. Salah satunya berkat kiprah Maria Ulfah, qari asal Lamongan yang pernah menjadi juara dunia.

“Maria Ulfah, selain melantunkan ayat-ayat suci Alquran, juga mampu menyanyikan lagu bernapaskan islami dengan sangat baik. Ia mendapat sambutan di sejumlah negara yang pernah saya kunjungi, juga di kalangan mahasiswa di The College of William and Mary,” ujar profesor musik dan etnomusikologi dari The College of William and Mary Williamsburg, Virginia, USA, Prof Anne K Rasmussen, di Lamongan, kamis (4/5).

Penelitian musik islami di Lamongan dilakukan pertama kali oleh Anne pada 1999. (YK/N-2)