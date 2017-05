Musik Rock Minim Penerus

INDUSTRI musik rock mengalami ke­senjangan penerus. Hal itu terlihat dari minimnya band rock baru yang hadir di industri musik Tanah Air.

Padahal, jika dilihat dari jumlah yang mendaftarkan diri sebagai peserta pada ajang kompetisi musik rock, Super Music ID Rockin Battle 2017, peminat dan pegiat musik rock masih masif.

Jumlah grup band rock yang mendaftar dan mengikuti audisi mencapai 1.200 grup. “Respons dan antusiasme luar biasa. Itu membuat kami heran,” kata perwakilan Super Music ID Rockin Battle, Gege Dhirgantara di Jakarta, Kamis (4/5).

Menurutnya, kelesuan para penerus band rock antara lain disebabkan sepinya kesempatan bagi para musikus bertalenta untuk memamerkan kebolehan mereka ke pasar. Karena itu, ajang serupa perlu digiatkan lagi agar jumlah musikus rock di Indonesia kembali meningkat.

Gege optimistis acara Super Music ID Rockin Battle dapat membuat para pemenang dan delapan besar grup band finalis akan sukses di pasar musik Tanah Air. Sebabnya, trik pasar dan bisnis juga telah ditanamkan kepada para finalis. “Kami yakin mereka akan sukses,” ucap dia.

Selain itu, tambahnya, para finalis akan diajak untuk melakukan tur selama dua tahu. Bahkan, panitia telah memiliki peta kawasan potensial untuk dijadikan sebagai pasar musik rock.

Final Super Music ID Rockin Battle akan dihelat besok di Summarecon Mall, Serpong, Kota Tangerang. Banten. Acara tersebut akan menjadi ajang penilaian terakhir bagi para finalis kompetisi tersebut.

“Acara final akan jadi akumulatif penilaian terhadap apa yang sudah mereka dapat selama dalam penyuluhan yang kami berikan,” terang salah satu juri, Stephan Santoso.

Delapan finalis Super Music ID Rockin Battle ialah grup Meet After the Storm dari Palembang, Gho$$ dan Jakarta Blues Factory dari Jakarta, Kasino Brothers dari Yogyakarta, Equaliz dari Medan, The GRGTZ dari Bekasi, Killa The Pia dari Aceh, dan Radioaktif dari Bandung. (Ric/H-2)