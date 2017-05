Pertaruhan Kredibilitas di Laga Ke-150

VILLARREAL akan menjadi batu sandungan Barcelona dalam rute perburuan gelar La Liga 2017. Keduanya akan bersua pada pertandingan ke-36 di Nou Camp, malam nanti.

Laga kali ini merupakan pertandingan ke-150 bagi pelatih Blaugrana, Luis Enrique, selama memimpin klub asal Catalonia itu. Enrique pun menginginkan kemenangan mutlak demi tetap mempertahankan posisi mereka yang kini menguasai klasemen sementara La Liga dengan 81 poin. Dengan tiga pertandingan tersisa jelang akhir musim, satu kekalahan saja dapat membuat el Barca tergelincir dari singgasana karena Real Madrid mengekor di posisi kedua dengan poin yang sama plus masih punya satu pertandingan.

"Kami tahu Villarreal tim bagus. Mereka hanya sedikit kebobolan. Semua berkat kerja keras pelatih dan tim dalam beberapa tahun terakhir," ujar Enrique. Villarreal memang tim dengan pertahanan kedua terbaik di La Liga saat ini dengan hanya kemasukan 28 bola. Catatan itu hanya dikalahkan Atletico Madrid yang baru kebobolan 25 kali. Sementara itu, kiper Barca sudah memungut bola di gawang sendiri sebanyak 33 kali. Rekor itu menjadi tantangan bagi tuan rumah yang merupakan satu-satunya tim musim ini yang sudah membukukan lebih dari 100 gol dalam semusim di La Liga hingga pekan ke-35.

Kendati di atas kertas Barca lebih diunggulkan, Enrique haram meremehkan lawan. Pada perjumpaan perdana keduanya di Estadio de la Ceramica, awal Januari lalu, Lionel Messi dkk butuh 90 menit untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal satu gol terlebih dahulu lewat gol Nicola Sansone di menit ke-49. Jika Barcelona disandung the Yellow Submarine, Real Madrid bisa kembali menguasai pucuk tabel. Meski pelatih Zinedine Zidane tampaknya bakal melakukan rotasi skuat menyusul leg kedua Liga Champions, pekan depan, Los Blancos hanya akan menghadapi tim papan bawah, Granada, yang selalu mereka kalahkan dalam lima perjumpaan sebelumnya.

Jelang juara

Di Italia, Juventus bisa menyegel titel pertama mereka musim ini jika keluar sebagai pemenang dalam derbi Della Mole melawan Torino, dini hari nanti. Kini, I Bianconeri unggul sembilan angka atas runner-up AS Roma plus unggul head to head. Di atas kertas, 'si Nyonya Tua' lebih difavoritkan. Setelah menelan kekalahan terakhir dari Torino di laga Seri A, 26 April 2015 silam, skuat besutan Massimiliano Allegri itu konsisten menyapu bersih empat pertemuan berikutnya. Terlebih, Juve belum pernah merasakan kekalahan ketika berlaga di Juventus Stadium sejak Agustus 2015 silam.

Momentum juga memihak mereka setelah tengah pekan lalu menghancurkan AS Monaco dengan skor 2-0 di leg pertama semifinal Liga Champions. Meski demikian, Torino tidak ingin menyerah begitu saja. "Juventus Stadium tempat yang sulit ditaklukkan, tapi kami termotivasi untuk menciptakan kejutan," tandas Presiden Torino, Urbano Cairo.

Di Liga Primer, Manchester City bertekad mempertahankan peluang lolos ke Liga Champions musim depan ketika berhadapan dengan Crystal Palace di Etihad Stadium.

Saat ini the Citizens berada di peringkat ke-4 dan masih terancam oleh Manchester United di posisi kelima dengan hanya selisih satu angka. (AFP/R-4)