Belajar dari Note 7

INSIDEN meledaknya Samsung Galaxy Note 7 tahun lalu memberikan pelajaran banyak bagi Samsung. Salah satunya peningkatan keamanan baterai untuk produk terbaru mereka Samsung S8 dan S8 Plus. "Kita belajar banyak dari pengalaman Note 7. Tentunya keamanan produk konsumen menjadi prioritas kita, salah satu yang sudah kita lakukan adalah meningkatkan proses pengecekan baterai yang kita namakan 8 point battery check," ungkap So Djin Gie, Vice President IT and Mobile Business, Samsung Electronics Indonesia di Jakarta, Selasa (2/5).

Guna memastikan produk premium mereka tidak mengalami peristiwa yang sama, Samsung menerapkan delapan poin pemeriksaan keselamatan. Pertama, tes ketahanan dengan lebih sering memeriksa tekanan kuku dan dalam temperatur ekstrem. Pengecekan secara visual juga dilakukan pada setiap baterai, dengan kriteria terstandardisasi dan sesuai dengan objektif.

Pengecekan X-Ray juga dilakukan dengan melihat ke dalam baterai untuk memeriksa kemungkinan kejanggalan. Selanjutnya, baterai dites dengan proses siklus pengisian daya ulang berkali-kali (charge/discharge test). Untuk memastikan tidak ada kebocoran komponen baterai dari perangkat yang sudah lengkap, dilakukan tes TVOC. Baterai juga dipisahkan untuk memastikan kualitas, kondisi sambungan tab baterai, dan pita perekat.

Simulasi penggunaan perangkat dilakukan secara terus-menerus dan dipercepat secara intensif. Terakhir, memonitor setiap perubahan voltase selama proses pembuatan dari komponen hingga perangkat lengkap. Samsung Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus meiliki layar 30% lebih lebar dari S7. ponsel ini tidak memiliki bezel, didesain dengan layar mendominasi.

Di antara fiturnya yang menunjang pekerjaan dan hobi, terdapat Bixby reminder yang mengenali geo tagging. Pengguna bisa mengatur pengingat berdasarkan lokasi, misalnya untuk agenda. Bixby juga terkoneksi dengan fungsi kamera. Pengguna yang hobi bepergian, bisa mengambil foto bangunan di tempat wisata, bisa mencari di internet segala hal terkait bangunan tersebut.

"S8 ini kita improve luar biasa. Dari sisi kamera, banyak fitur unik untuk selfie, kualitas gambar, blur free, optical image stabilization, maupun dari sisi software," pungkas Denny Galant, Head of Product Marketing Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia.