Booth Honda Hadir dengan Program Menarik di IIMS 2017

MENGUSUNG tema Discover Greatness, Honda hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 yang digelar pada 27 April-

7 Mei 2017 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan All New Honda CR-V, serta menghadirkan program penjualan menarik untuk konsumen dan berbagai acara hiburan untuk para pengunjung.

Booth Honda hadir di Hall D2 dengan luas 1.604 meter persegi, menampilkan desain berkarakter, sporty, dan mewah, namun tetap memberikan kesan hangat dalam menyambut setiap pengunjung.

Honda menampilkan 28 mobil, baik standar maupun yang versi aksesori asli dari Mugen dan Modulo. Display utama di booth Honda menampilkan All New Honda CR-V, yang diluncurkan di ajang IIMS 2017. Selain model baru tersebut, hadir pula seluruh lini terbaru Honda, mulai dari Honda Brio, Honda Jazz, Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda HR-V, Honda City, Honda Civic, Honda Accord hingga Honda Odyssey.

Untuk pertama kalinya, tahun ini produk mobil Honda tampil berdampingan dengan produk sepeda motor Honda. Kolaborasi tersebut bertujuan menegaskan posisi Honda sebagai perusahaan automotif terdepan di dunia dengan komitmen yang tinggi terhadap konsumen di Indonesia.

President Director PT Honda Prospect Motor, Takehiro Watanabe, menjelaskan, tema booth Honda tahun ini ialah Discover Greatness.

"Yang menggambarkan upaya kami untuk terus menghadirkan produk berkualitas di Indonesia, termasuk All New Honda CR-V yang juga siap membawa konsumennya menemukan petualangan-petualangan baru. Pada tahun ini kami juga hadir bersama dengan sepeda motor Honda sebagai keluarga Honda di Indonesia untuk menunjukkan komitmen perusahaan kami dalam menghadirkan layanan yang lengkap demi kepuasan seluruh lapisan konsumen di Indonesia," ujar Watanabe.

Program khusus

Di sisi lain, Marketing & After Sales Service Director PT HPM Jonfis Fandy menjelaskan ajang IIMS merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan produk baru dan program-program penjualan untuk terus menyegarkan pasar.

"Terutama di semester pertama tahun ini. Karena itu, kami percaya All New Honda CR-V yang kini hadir dengan mesin turbo dan pilihan 7-seater akan menjadi salah satu daya tarik di pameran ini. Sementara, program-program penjualan yang kami tawarkan akan memberikan keuntungan besar dan memudahkan konsumen untuk memiliki mobil Honda," ujar Jonfis.

Ia menjelaskan HPM telah menyiapkan berbagai program penjualan yang menarik untuk berbagai model mobil Honda, di antaranya setiap konsumen mencoba keberuntungan Triple Lucky Dip dengan total hadiah Rp5 miliar. Selain itu, HPM menyediakan kemudahan memiliki mobil Honda dengan DP ringan senilai Rp12 juta, bunga ringan 0% selama tiga tahun, cicilan ringan mulai dari Rp1 juta per bulan, tenor hingga tujuh tahun, cicilan bertahap, free entrance ticket, dan free merchandise.

"Untuk layanan purna jual, Honda juga menawarkan program yang menarik dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan selama masa kepemilikan kendaraan Honda," ujar Jonfis.

Program tersebut bernama Paket Cermat, yakni konsumen dapat membeli mobil yang telah dilengkapi dengan paket perawatan berkala untuk tiga tahun/50.000 km (Paket Cermat 1) atau 6 tahun/100.000 km (Paket Cermat 2).

"Paket ini memberikan keuntungan terhadap konsumen karena biaya perawatan yang lebih hemat dengan kualitas servis mobil di bengkel resmi Honda yang lebih terjaga, serta bebas dari kenaikan harga biaya perawatan," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, pada IIMS 2017, Honda menyediakan program penjualan aksesori khusus, antara lain berupa harga spesial dan gratis voucher 4L Oli Honda E-Pro Gold, untuk pembelian paket aksesori New Honda Brio, Honda BR-V, All New Honda Jazz dan Honda HR-V.

Selain itu ada program Privilege Offer untuk pembelian paket aksesori All New Honda CR-V. Terakhir, program cicilan 0% untuk pembelian paket aksesoris.

"Seluruh penawaran tersebut berlaku selama IIMS 2017 mulai tanggal 27 April–7 Mei 2017 dengan syarat dan ketentuan berlaku," ujar Jonfis. (Ria/S4-25/OL-6)