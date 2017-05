All New Honda CR-V Tampil Lebih Mewah dan Tangguh

PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan All New Honda CR-V pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) di Jakarta, Kamis (27/4). Generasi kelima dari Honda CR-V ini menghadirkan desain baru yang lebih tangguh sekaligus mewah, didukung mesin revolusioner 1.5 liter VTEC Turbo serta varian baru yang menawarkan kapasitas tujuh penumpang.

Tampilan baru pada All New Honda CR-V dengan karakter SUV yang lebih tegas tampak dari dimensi yang lebih besar serta desain fender yang lebih lebar.

Tampilan depan mobil rakitan lokal tersebut ditandai dengan desain baru lampu depan yang menggunakan full LED dan dilengkapi dengan LED daytime running light (DRL), serta foglight yang juga menggunakan LED.

Lampu belakang All New Honda CR-V baru juga tampil dengan desain baru yang dikombinasikan dengan LED light bar.

Di bagian belakang, tailgate spoiler baru dan dual exhaust pipe + finisher semakin menambah kesan tangguh. Sementara itu, sisi samping semakin menawan dengan pelek 18 inci berdesain agresif.

All New Honda CR-V juga hadir dengan desain interior baru yang semakin elegan. Dashboard All New Honda CR-V dilengkapi dengan Meter Cluster canggih yang menampilkan berbagai informasi saat berkendara. Roda kemudi berbalut kulit dilengkapi dengan audio steering switch, handsfree telephone switch, dan cruise control untuk memudahkan pengemudi saat berkendara.

Sementara itu, audio video system canggih dengan layar sentuh 9 inci yang telah dilengkapi berbagai fungsi, termasuk smartphone connection, NAVI system, multiangle rearview camera, dan nanoeTM technology yang menjaga kualitas udara dalam kabin.

Kabin All New Honda CR-V yang lapang dan nyaman kini semakin fleksibel dengan tersedianya bangku baris ketiga pada varian 1.5 liter Turbo dan 1.5 liter Turbo Prestige. Pemandangan dari dalam kabin All New Honda CR-V pun semakin luas dengan hadirnya Power Panoramic Sunroof.

Tak hanya untuk penumpang, All New Honda CR-V juga menawarkan ruang kargo yang fleksibel, didukung power tailgate with height adjustment yang memudahkan saat memuat barang.

Perubahan revolusioner

Perubahan revolusioner ditampilkan pada mesin All New Honda CR-V yang kini menggunakan mesin 1.5 liter Turbo with Earth Dreams Technology. Meskipun dengan kapasitas yang lebih efisien, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 190 PS, 5.600 rpm dan torsi 24,8 nm, 2.000-5.000 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

Didukung CVT Earth Dreams Technology, Drive by Wire, serta serangkaian fitur yang mendukung efisiensi bahan bakar seperti ECO AssistTM dan ECON Mode, All New Honda CR-V dapat mencapai performa bertenaga tapi tetap hemat bahan bakar serta ramah lingkungan dengan standar emisi sesuai EURO 4 compliance dan telah memenuhi uji EURO 2 dari pemerintah Indonesia.

All New Honda CR-V juga sudah dilengkapi dengan standar keselamatan tertinggi, dengan fitur seperti enam air bag, struktur rangka G-CON+ACETM with side impact beam, teknologi pengereman ABS, EBD+BA, Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, Emergency Stop Signal, dan masih banyak lagi.

Seluruh varian All New Honda CR-V tersedia dalam tujuh pilihan warna, yaitu crystal black pearl, modern steel metallic, lunar silver metallic, white orchid pearl, passion red pearl, deep ocean blue, dan dark olive metallic.

All New Honda CR-V ditawarkan mulai harga Rp432 juta untuk All New Honda CR-V 2.0L, Rp466 juta untuk All New Honda CR-V 1.5L Turbo, dan Rp506 juta untuk All New Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige.

Harga tersebut berlaku untuk on the road wilayah Jabodetabek, dan khusus warna metallic dan pearl dikenai penambahan biaya Rp2 juta. (Ria/Mus/S4-25/OL-6)