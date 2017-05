Menikmati Streetfood ala The Big Apple

JIKA Anda pernah berkunjung ke Kota New York, Amerika Serikat, tentunya Anda familier dengan jajanan pinggir jalan kota yang dijuluki The Big Apple tersebut. Salah satunya, The Halal Guys yang menawarkan cita rasa khas dan halal di kota tersebut. Kini jika Anda memang penggemar makanan khas Timur Tengah dan ingin mencicipi jajanan khas Kota New York tersebut, anda cukup datang ke Senayan City Jakarta.

Beragam menu khas Timur Tengah. Anda bisa memilih varian dalam platter atau sandwich. Jika Anda memilih varian platter, Anda akan disajikan nasi oranye, gyro (daging sapi) yang di-grill, daging ayam yang di-grill, ditambah salad yang terdiri dari potongan tomat dan selada serta dilengkapi dengan Falafel (sejenis perkedel khas Timur Tengah yang dibuat dari kacang-kacangan khas Arab yang digiling lalu digoreng) ditambah dengan dua jenis saus khas The Halal Guys, yaitu hot sauce dan white sauce dan potongan

roti pita.

Anda bisa memilih dua jenis platter, yaitu regular platter yang dibanderol Rp55 ribu dan combo platter senilai Rp80 ribu yang bisa dinikmati hingga dua orang. “Jadi dagingnya ini ada dua jenis, yaitu gyro (daging sapi) dan chicken (daging ayam) yang kita vertical grill, lalu kalau sudah 70% ter-grill kita chop,” jelas Executive Chef The Halal Guys Indonesia, Fahmi Lasanudin, kepada Media Indonesia, Rabu (3/5).

Yang menarik dari sajian ini ialah nasi oranye. Nasi ini dimasak menggunakan beras lokal yang dibumbui dengan turmeric (kunyit) dan beragam bumbu-bumbu rahasia. “Kalau di New York itu pakai beras brasmati. Tapi kalau di Indonesia beras brasmati itu musiman, dan kita butuh pasokan dalam jumlah besar, makanya kami pakai beras lokal, sama seperti di Korea juga pakai beras lokal, tetapi resepnya tetap sama,” papar Fahmi.

Terkait dengan saus pendamping, white sauce dan hot sauce. Untuk white sauce berbahan dasar mayones, sedangkan cabai menjadi inti hot sauce. “Hot sauce kita itu benar-benar pedas dan itu adalah signature sauce kita,” imbuh Fahmi. Roti yang dipilih untuk mendampingi ialah roti pita. Roti ini dibuat secara segar. Roti ini tidak hanya untuk varian platter. Namun juga digunakan untuk sandwich. Tekstur rotinya lembut dengan cita rasa yang gurih.

“Kalau yang varian sandwich nasinya itu diganti pakai roti pita isinya sama, yaitu salad kita dan bisa pilih jenis dagingnya mau gyro atau chicken atau kombinasi keduanya,” lanjut Fahmi. Cara menikmati varian platter dengan benar ialah dengan mengaduknya terlebih dahulu hingga rata sehingga saus, daging, nasi, dan salad tercampur dengan sempurna dan mengeluarkan cita rasa yang khas.

Pendamping

Anda juga bisa menikmati beragam makanan pendamping seperti hummus, baba ghanouj yang terbuat dari rose eggplant (terung berukuran besar), taboullah (salad dari peterseli), maupun Falafel. Anda juga dapat menikmati dessert (makanan penutup) yang disajikan, yakni baklava, yaitu sejenis makanan ringan khas Turki atau daerah-daerah bekas kekuasaan Kerajaan Turki Usmani (Ottoman).

Makanan tersebut terbuat dari kacang kenari dan kacang pistachio yang dicincang dan diberi pemanis bisa dari gula atau madu yang dibungkus dalam adonan roti yang tipis, filo pastry. Cita rasanya manis dan roti pembungkusnya bertekstur renyah. Untuk beragam makanan pendampingnya dijual dari harga Rp15 ribu-Rp35 ribu, sedangkan untuk baklava dapat Anda nikmati dengan harga Rp25 ribu. (M-4)