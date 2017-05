Surga Kapal Mewah

TIDAK tersisa banyak waktu untuk berkeli­ling Bangkok. Padahal, masih banyak yang bisa dikunjungi di ibu kota Thailand itu. Perjalanan berlanjut ke Phuket melalui Bandara Internasional Svarabhumi. Setelah selesai menghadiri salah satu sesi dari WTTC Global Summit 2017, yakni Freedom to Travel-can ASEAN Countries Lead The Way, Menteri Pariwisata didapuk sebagai salah satu panelis dalam sesi tersebut (27/4).

Hampir tak ada beda dengan bandara pada umumnya. Namun, jangan kaget, dalam penerbangan Bangkok-Phuket, penumpang pesawat hampir seluruhnya turis.

Saat mendarat di Bandara Phuket, kami langsung berlanjut ke Boat Lagoon Resort. Resor tersebut terletak di Marina Phuket. Phuket dikenal sebagai rumah pesiar, sebab di situ terdapat kebutuhan untuk kapal mewah. Banyak toko untuk yachties yang menjual peralatan dan perlengkapan untuk kapal.

Ada juga penyewaan pesiar dan pusat penjualan. Di sini, terdapat bengkel untuk memperbaiki pesiar. Selain itu, terdapat beberapa derek kapal besar untuk mengangkat kapal keluar dari air. Marina ini dikelola secara profesional dan dilengkapi layanan untuk perawatan dan perbaikan kapal hingga 80 ton. Termasuk dermaga pengisian bahan bakar, area perbaikan yang mampu menampung hingga 144 kapal, hingga 180 tempat berlabuh.

Maka, para yachter pun betah berkumpul. Tak heran pula Kementerian Pariwisata melakukan pertemuan dengan para yachter. Mereka berbincang bersama tentang Sail Sabang 2017. Sungguh strategi jitu untuk mempromosikan pariwisata bahari Indonesia.(Zuq/M-1)