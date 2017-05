Kejang Percepat Alzheimer

PENELITIAN para ahli saraf dari The Baylor College of Medicine, Houston, Texas, AS, menyatakan kejang diam atau tersembunyi (silent seizures) mempercepat penyakit alzheimer. Gejala itu terlihat di dalam struktur memori utama otak, hipokampal. Peneliti mengamati pola disfungsional pasien alzheimer. Mereka menggunakan kabel halus untuk menempatkan kabel elektrode ke daerah otak dalam. Peneliti mengatakan cara itu bekerja dan membuktikan kejang diam itu terjadi pada pasien alzheimer. Di­simpulkan, penemuan itu memberi pemahaman lebih baik dan berpotensi mendorong pengobatan baru. (Dailymail/Ire/X-6)