PGN Operasikan 24 Ribu Sambungan Jargas di Surabaya

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mengoperasikan 24 ribu sambungan jaringan gas (jargas) di kota Surabaya. Pengoperasian itu merupakan bagian dari penugasan Kementerian ESDM dalam menyediakan jaringan gas untuk rumah tangga yang diambil dari APBN 2016.

Hal tersebut juga sebagai program konversi LPG ke gas bumi. Jargas senilai Rp221,922 miliar itu diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan di Rusun Penjaringan Sari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/5).

Pembangunan jargas, kata Jonan, merupakan salah satu prioritas utama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. "Pembangunan dalam bentuk apa pun diarahkan kepada pemerataan yang luar biasa. Prioritasnya bagi rumah sederhana, rusun sederhana, dan daerah-daerah yang jauh lebih membutuhkan penghematan," kata Jonan.

Selain aman, jargas menetapkan tarif yang terjangkau. Untuk jargas di Surabaya ditarif Rp2.995 per meter kubik. Di sisi lain jargas juga menghemat subsidi pemerintah sebesar Rp141 miliar per tahun, serta mengurangi impor LPG di Surabaya 2.600 ton per tahun, dan 20 ribu ton per tahun secara nasional.

"Kebutuhan LPG secara nasional 6,5 juta ton, tapi kita impor 4,5 juta ton, artinya selama ini tidak mencukupi," kata Jonan.

Jonan juga mewacanakan akan merealokasi anggaran guna membangun jargas di setiap daerah. Realokasi dana ini berasal dari dana pembangunan kilang timbun BBM. Rencananya akan dibangun 19 ribu jargas yang berasal dari realokasi dana sekitar Rp190 miliar. "Kira-kira sanbungan itu untuk satu unit rumah Rp 10 juta,"kata Jonan.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan selain progran Jargas, ada pengembangan proyek internal PGN khsusunya yang dekat dengan jaringan pipa gas PGN.

"Yang pasti selain program jargas kita juga kembangkan proyek di internal tapi tidak masif seperti jargas. Kita hanya memasang sekitar jaringan pipa kita di Jawa Timur pipa kita terbentang dari Probolinggo, Pasuruan, Gresik, sampai Mojokerto," kata Jobi.

Kota-kota tersebut kata Jobi menjadi jangkauan PGN dalam mengembangkan jargas, sebab dekat dengan jaringan pipa PGN.

Pasokan gas untuk jargas Kota Surabaya ini berasal dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore dengan alokasi sebesar 0.6 mmscfd. Total pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas bumi ke 24 ribu rumah tangga di Surabaya mencapai lebih dari 196 km yang tersebar di Surabaya Timur, Tengah dan Selatan.

Jargas untuk Rumah Tangga yang telah terbangun menggunakan APBN dari 2009 sampai dengan 2016 sebanyak 185.991 SR di 14 provinsi, di 26 kab/kota. Sebelumnya, Kota Surabaya pada 2009 telah dibangun jargas sebanyak 2.900 oleh Direktorat Jenderal Migas. (X-12)