Honda CR-V 1.5L Turbo Jadi Mobil Terbaik Pilihan Pengunjung IIMS

PRODUK terbaru Honda yang diperkenalkan pada ajang Indonesia International Auto Show (IIMS) 2017 yaitu All New Honda CR-V 1.5L Turbo berhasil menyabet penghargaan mobil terbaik pilihan pengunjung IIMS 2017 yang berakhir hari ini, Minggu (7/5).

Mobil yang diperkenalkan pada pembukaan IIMS, Kamis (27/4) lalu itu merupakan mobil generasi kelima dari Honda CR-V. All New Honda CR-V 1.5L Turbo menghadirkan desain sedikit baru yang lebih tangguh dan mewah, juga varian baru yang menawarkan kapasitas 7 penumpang. Namun yang paling membetot perhatian ialah mesin revolusioner 1.5 liter VTEC Turbo yang diusungnya.

All New Honda CR-V menggunakan mesin 1.5 liter Turbo with Earth Dreams Technology yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 190 PS @ 5.600 rpm dan torsi 24.8 Nm pada 2.000-5.000 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

"Kami bangga All New Honda CR-V 1.5 Turbo yang baru saja diperkenalkan berhasil menjadi produk terfavorit di booth Honda sekaligus meraih predikat sebagai The Best Car by Visitor’s Choice pada IIMS 2017,” ujar Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy di Jakarta, Sabtu (6/5).

Penghargaan yang diraih tersebut tidak terlepas dari fitur-fitur yang dimiliki All New Honda CR-V. Tampil dengan karakter SUV yang lebih tegas lewat desain fender yang lebih lebar, lampu depan mobil itu menggunakan full LED ditambah LED daytime running light (DRL) serta LED foglight, dan juga LED light bar untuk lampu belakangnya.

Selain itu terdapat juga Tailgate Spoiler, dual exhaust pipe plus finisher serta Alloy Wheel 18” berdesain agresif. All New Honda CR-V juga hadir dengan desain interior yang semakin elegan.

Dashboard All New Honda CR-V dilengkapi dengan meter cluster, roda kemudi berbalut kulit, audio steering switch, handsfree telephone switch, cruise control, audio video system canggih dengan layar sentuh 9” telah dilengkapi berbagai fungsi termasuk Smartphone Connection, NAVI System, multi angle rearview camera, dan nanoeTM Technology yang berfungsi menjaga kualitas udara dalam kabin.

Selain itu terdapat fitur power panoramic sunroof, ruang kargo yang fleksibel, didukung power tailgate with height adjustment yang memudahkan saat memuat barang. (X-12)