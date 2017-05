Durant Dekatkan Warriors ke Final Wilayah

GOLDEN State Warriors masih belum terbendung.

Tim runner-up musim lalu itu bahkan tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah.

Kesuksesan itu didapat Warriors setelah memecundangi Utah Jazz 1012-91 pada gim ketiga semifinal Wilayah Barat play-off NBA, kemarin.

Berkat kemenangan itu, Warriors yang kini memimpin 3-0 tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi dalam format the best of seven.

Dalam duel di Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, small forward Kevin Durant tampil impresif.

Ia menjadi motor utama kemenangan Warriors dengan mencetak double-double 38 poin dan 13 rebound.

Forward Stephen Curry menambah dengan 23 poin, sedangkan power forward Draymond Green mengemas 9 poin dan 10 rebound.

"Selalu menyenangkan punya pemain seperti dia (Durant) dalam tim Anda. Tidak mudah untuk mengontrol seorang pemain setinggi 7 kaki (sekitar 2 meter), terutama ketika dia dalam performa terbaiknya," ujar asisten pelatih Warriors, Mike Brown, selepas pertandingan.

Sesuai dengan jadwal, gim keempat masih akan berlangsung di markas Jazz pada Senin (8/5) malam waktu setempat.