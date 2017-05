Mensos Pastikan Kesiapan PKH Non Tunai Untuk 6 Juta Penerima

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen pemerintah memberikan layanan terbaik kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Dalam rangka memastikan kesiapan penyaluran PKH secara Non Tunai kepada 6 (enam) juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Juni 2017 pihaknya akan turun ke berbagai wilayah di Indonesia

"Total jumlah penerima PKH pada 2017 adalah 6 juta KPM. Pada November 2016 sebanyak 1, 2 juta dan pada Maret 2017, sebanyak 3 juta KPM telah menerima bansos secara non tunai. Pada Juni tahun ini juga, seluruh KPM akan menerima PKH secara non tunai. Hal ini kami lakukan mengingat kesiapan Kemensos maupun HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) sudah semakin baik dan mumpuni untuk memberikan layanan non tunai," terang Mensos kepada wartawan usai meninjau penyerahan bansos PKH non tunai di Pendopo Kota Banjarmasin, Minggu (7/5) petang.

Dikatakan Mensos, perluasan penerima bantuan sosial secara non tunai dari 3 juta KPM menjadi 6 juta KPM bukan hal sederhana. Jumlah tersebut sangat besar dan cakupannya sangat luas. Bersama HIMBARA yang memiliki jangkauan di seluruh Indonesia, Mensos berharap target penyaluran secara non tunai untuk seluruh penerima PKH dapat terpenuhi pada Juni 2017.

"Saya berkeliling ke berbagai daerah untuk cek kondisi lapangan dan memastikan kesiapan agen dari 4 bank HIMBARA. Masyarakat harus mendapatkan akses yang mudah dalam mencairkan bansos di agen bank serta mendapatkan edukasi tentang dunia perbankan sehingga harus betul-betul cukup sumber daya serta infrastrukturnya," papar Khofifah.

Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan, Mensos meninjau langsung proses pencarian bansos non tunai di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin yang keduanya menggunakan jaringan perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Di kedua titik lokasi pencairan bansos ini, Mensos melihat Agen Bank BRI yang dikenal dengan BRILink dalam memberikan layanan kepada ibu-ibu penerima PKH. Berdasarkan data BRI, total bansos PKH yang akan disalurkan BRI pada tahun 2017 adalah sebanyak 850.088 KPM dengan nilai bantuan setiap KPM sebesar Rp1.890.000 per tahun. Para penerima PKH dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bertransaksi di 10.628 unit kerja konvensional, 23.125 jaringan ATM BRI, dan 97.597 Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.(OL-3)