Kondisi Kesehatan Mata Novel Belum Pulih

MEMASUKI hari ke-28 perawatan intensif di rumah sakit di Singapura, kedua bola mata penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum sepenuhnya pulih. Pihak keluarga Novel berharap Novel segera sembuh dan polisi bisa menangkap pelaku dan otak penyiraman air keras terhadap Novel.

"Pihak keluarga dan KPK mohon doa untuk kesembuhan Novel, agar dapat kembali terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/5).

Menurutnya, KPK dan keluarga Novel terus berdoa supaya kedua bola matanya segera bisa melihat dengan normal. Harapan lain, pelaku dan dalang di balik penyiraman air keras ke mata Novel bisa segera diungkap.

"Dan tentu tetap berharap agar pelaku penyerangan hingga mastermind-nya diproses hukum,"tegasnya.

Ia menjelaskan, tim dokter di rumah sakit di Singapura pada hari ke27 melakukan 6 tindakan terhadap sekaligus. "Mulai dari uji membaca huruf dan angka di tembok, analisa langsung terhadap kedua mata menggunakan alat periksa mata manual, memberikan cairan kimia terhadap kedua mata, untuk mengetahui kondisi mata dengan indikator warna, memberikan Eye Drop, pengecekan tekanan pada mata, dan melakukan pemasanganb dan pengecekan kembali lensa yang melindungi mata kanan apakah ada infeksi," paparnya.

Kondisi terakhir, lanjut dia, penglihatan mata kiri Novel masih sama seperti sebelumnya yaitu 6/30 + 1, demikian juga pertumbuhan conjungtiva mata kiri yang tidak berubah. Sedangkan mata kanannya tetjadi progres sangat bagus yaitu 6/6 demikian juga untuk pertumbuhan kornea. "Lensa di mata kanan sempat lepas namun setelah dicek tidak ada infeksi," pungkasnya.(OL-3)