Cleveland Cavaliers masih Sempurna

JUARA bertahan Cleveland Cavaliers menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke final Wilayah Timur.

Kesuksesan itu didapat the Cavs setelah melibas Toronto Raptors 109-102 pada gim keempat, Senin (8/5).

Dengan demikian, LeBron James dkk unggul 4-0 dalam format the best of seven. Hasil itu sekaligus menjaga rekor the Cavs yang belum kehilangan satu gim pun selama babak play-off.

'King James' kembali menjadi bintang kemenangan Cavaliers. Saat bertanding di kandang Raptors, Air Canada Centre, ia menorehkan poin terbanyak yakni 35 poin, 9 rebound, dan 6 assist.

Kyrie Irving menambah dengan 27 poin.

"Kemenangan itu bermanfaat jika Anda bisa meningkat. Ini tidak hanya diberikan kepada Anda, Anda harus berusaha dan mendapatkannya," ujar James.

"Saya adalah bagian dari tim yang mampu melaju ke babak final Wilayah Timur dan ini akan menjadi kesembilan kalinya dalam 14 tahun karier saya dan saya akan menghadapinya," tandasnya.

"Itu bukan kemenangan yang mudah. Mereka (Raptors) bermain untuk menang. Tapi kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ini hanya masalah mental dan keberuntungan," ujar pelatih Cavaliers, Tyronn Lue.

Di kubu Raptors, power forward Serge Ibaka membukukan poin terbanyak dengan 23 poin.

Adapun bintang Raptors DeMar DeRozan hanya mampu melesakkan 22 poin.

"Kami harus meresapi hasil ini dan mengerti bahwa kami harus kembali dengan kondisi yang lebih baik secara individu ataupun kebijakan tim," ujar DeRozan.

Di final wilayah, the Cavs akan menghadapi pemenang pertandingan antara Boston Celtics dan Washington Wizards.

Saat ini kedua tim untuk sementara masih berbagi angka 2-2 setelah Wizards memenangi gim keempat 121-102 di Verizon Center, Washington, kemarin.

Faktor mental sepertinya menjadi kendala para pemain Celtics setelah sebelumnya dibantai 89-116 pada gim ketiga.

Terbukti, bintang Celtics, Isaiah Thomas, pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya mampu mencetak 19 poin.

Hasil serupa terjadi di Wilayah Barat. Houston Rockets kembali meledakkan San Antonio Spurs di gim keempat.

Berkat kemenangan tersebut, Rockets menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Dalam laga kandang di Toyota Center itu Rockets memang tidak menyia-nyiakan kesempatan.

Dukungan dari para penonton yang sebagian besar pendukung mereka turut menjadi bahan bakar Rockets.

Hasilnya, mereka menang atas Spurs 125-104. (AFP/AP/Rul/R-3)