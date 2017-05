UNTUK mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran, Satgas Pangan yang dibentuk daerah sudah mulai bekerja.

Di Lampung, Satgas Pangan mulai bekerja mengamankan distribusi dan pasokan pangan untuk mengantisipasi penimbunan dan lonjakan harga.

"Kita sudah mulai bekerja, tim di kabupaten juga sudah mulai bergerak meski saat ini masih menunggu proses administrasi pengesahan SK. Administrasinya sambil berjalan," ujar Ketua Satgas Pangan Kombes Rudi Setiawan, Senin (8/5).

Anggaran untuk Satgas Pangan menggunakan anggaran rutin yang dialokasikan Polri.

Sementara itu, Satgas Pangan Kabupaten Lampung Selatan mengamankan 7 ton daging kerbau beku asal India di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni pada Sabtu (6/5).

Tim Satgas Pangan yang terdiri dari anggota Krimsus Polres Lampung Selatan dan anggota Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni itu mengamankan daging kerbau dari India yang diangkut dengan truk boks nopol BL 8495 AA dari Lampung menuju Medan.

"Saat ini kendaraan dan daging kerbau ilegal diamankan di Kantor Polres Lampung Selatan," kata penanggung jawab Balai Karantina Pertanian wilayah kerja Bakauheni, Azhar.

Dari Kalimantan Barat, pemprov setempat masih mempersiapkan pembentukan Satgas Pangan.

Pembentukan Satgas Pangan ini melibatkan Biro Ekonomi dan Pembangunan dan Biro Hukum.

"Tugas satgas ini selain mengatasi dugaan penimbunan kartel, juga menekan praktik penyelundupan bahan pokok," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat, A Manaf Mustafa.

Di Sulawesi Tengah, Polda bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat sudah membentuk Satgas Pangan.

"Selain itu, satgas akan mengontrol bahan-bahan berbahaya, barang kedaluwarsa, barang daur ulang, dan barang milik distributor," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulawesi Tengah, Zainuddin.

Bagi daerah yang belum membentuk Satgas Pangan, tetap melakukan pengawasan.

Di Cirebon, pemerintah kota setempat terus mengawasi harga pangan, mulai dari pasar swalayan hingga pasar tradisional.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Cirebon, Yati Rohyati, menjelaskan dalam waktu dekat akan memanggil kepala pasar hingga pengusaha retail di Kota Cirebon, untuk diberi pengarahan dan sosialisasi.

"Terutama mengenai harga eceran tertinggi (HET) tiga komoditas, yakni gula pasir HET Rp12 ribu per kg, minyak goreng curah Rp11 ribu per liter, dan daging beku Rp80 ribu per kg," kata Yati.

Persoalan stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok juga menjadi perhatian Romahurmuziy, anggota DPR RI Komisi IX saat kunjungan kerja di Purwokerto, Jawa Tengah.

"Untuk mencegah gejolak harga di pasar, salah satunya dengan memastikan stok di luar negeri," ujarnya.

Bawang putih bergejolak

Pada bagian lain, harga bawang putih masih bergejolak.

Di Pangkalpinang, harga bawang putih turun dari Rp60 ribu per kg menjadi Rp52 ribu per kg.

Sebaliknya di Palangkaraya, harga bawang putih dari Rp35 ribu per kg naik jadi Rp50 ribu per kg.

Selain bawang putih, harga daging ayam juga naik.

Seperti di Tuban, harga daging ayam naik dari Rp26 ribu per kg menjadi Rp28 ribu per kg.

Telur ayam juga naik harganya, dari Rp17 ribu per kg, jadi Rp20 ribu per kg. (AR/LD/AT/TB/UL/DG/RF/N-3)