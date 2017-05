Isyana Sarasvati Keberlangsungan Musik Klasik

SOPRANO Isyana Sarasvati, 24, bersyukur dirinya bisa tampil di Aula Simfonia Jakarta Kemayoran, Jakarta Utara, meski sudah kali kesekian dirinya tampil di sana.

“Gedung ini sudah cukup baik, sudah sangat menolong keberlangsungan pertunjukan musik klasik,” kata Isyana seusai tampil bersama dengan pianis muda Jonathan Kuo, 14, dalam konser musik klasik Vienna at the turn of 19th Century, Sabtu (6/5).

Dia menilai tata gedungnya, akustiknya, juga sudah sangat bagus. “Tadi kami tidak ada yang pakai mikrofon, tetapi suaranya sudah cukup baik diterima penonton,” tambahnya.

Isyan, demikian namanya disebut, kemarin baru saja meluncurkan komposisi lagu berjudul Sekali Lagi. Lagu ciptaannya itu menjadi lagu tema film layar lebar berjudul Critical Eleven.

Film bergenre drama romantis produksi bersama antara Starvision Plus dan Legacy Pictures itu merupakan adaptasi dari novel terlaris karya Ika Natassa. (Eno/H-3)