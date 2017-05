Menkeu: Kredibilitas Regulator Penting Saat Hadapi Guncangan Ekonomi

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka acara The 11th Sadli Lecture yang diadakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), bersama Australia National University di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (9/5).

"Pada acara yang mengangkat tema “A Tale of Two Countries: India and Indonesia, a Leasson Learned from the 2013 Taper Tantrum” ini, saya menyampaikan pentingnya kredibilitas seorang pembuat kebijakan dalam merespon guncangan ekonomi, sebagaimana Taper Tantrum yang terjadi di 2013," demikian diungkapkan Sri Mulyani dalam laman resmi Facebook-nya, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika pembuat kebijakan dapat merespon guncangan dengan baik namun ia tidak kredibel, respon yang dibuat tersebut tidak akan efektif.

"Kredibilitas seseorang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, karena membutuhkan rekam jejak. Ini hanya didapat saat mampu membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik," katanya.

Saat keadaan ekonomi dalam kondisi tidak pasti, lanjut Menkeu, kemampuan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi para pelaku pasar sangatlah penting.

Ia pun menilai Indonesia harus memiliki amunisi kebijakan untuk menghadapi guncangan ekonomi dunia.

Dalam hal keseimbangan fiskal misalnya, para pembuat kebijakan harus mampu membuat ruang fiskal yaitu dengan mengumpulkan pajak secara optimal. Untuk itu, reformasi dalam perpajakan sangatlah penting.

Selain itu, belanja juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tepat guna, agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat menciptakan kemampuan untuk menstabilkan ekonomi ketika guncangan terjadi.

"Jika suatu negara dapat mengidentifikasi di mana kelemahan dan kekuatan ekonominya, maka ketika terjadi guncangan ekonomi, negara tersebut akan lebih mudah mengatasi guncangan tersebut dan meminimalisirnya, sehingga masyarakat tidak terlalu merasakanya," ulasnya. (OL-6)