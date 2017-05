Joko Anwar Simpati dengan Ahok

SINEAS Joko Anwar, 41, menyatakan simpatinya untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok atas vonis dua tahun pidana yang diterima atas kasus penodaan agama. Pria yang pernah meraih piala Citra untuk kategori sutradara terbaik itu mencuit melalui akun Twitter pribadinya, @Jokoanwar, "Indonesia is going backwards" (Indonesia mengalami kemunduran).

Tidak lama setelah itu, sutradara film A Copy of My Mind itu juga mengungkapkan rasa pesimismenya. "For the first time I feel pessimistic about Indonesia," tulisnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyatakan simpati pada Ahok. "Pak Ahok @basuki_btp. You'll be strong because we're with you. And we're stronger than ever," cuit Joko.

Joko Anwar dikenal sebagai salah satu sosok yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki TP (Ahok)-Djarot Syaifullah semasa mereka menjabat. Di beberapa kesempatan Joko menegaskan senang akan kinerja pasangan tersebut. Akan tetapi, dia menampik disebut sebagai tim sukses. (Ind/H-1)