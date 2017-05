Jakarta Garden City Raup Penjualan Rp300 Miliar dari The Savoy

PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk, berhasil mencetak angka penjualan mencapai Rp300 miliar dari proyek The Savoy di Jakarta Garden City, hanya dalam waktu dua hari masa peluncuran proyek tersebut, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, The Savoy yang terletak di kawasan River Garden, Jakarta Garden City, diperkenalkan kepada para property agent pada akhir Maret 2017. Lalu pada 6-7 Mei 2017 resmi diluncurkan dan langsung mendapat respons positif dari konsumen.

"Di hari kedua peluncuran, unit The Savoy sold out 100%. Kami mengucapkan terima kasih kepada para konsumen yang telah mempercayakan pilihan investasinya kepada Jakarta Garden City," ujar Sami Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses, Rabu (10/5).

The Savoy merupakan hunian 2 in 1, yang berfungsi sebagai tempat usaha dan hunian. Berbeda dengan ruko, lantai atas The Savoy sudah didesain sebagai hunian dengan 2 atau 3 kamar tidur dan ruangan-ruangan yang sesuai untuk fungsi hunian.

Adapun lantai bawah The Savoy diperuntukkan bagi beragam usaha seperti minimarket, katering, warnet/game center, salon, laundry, penjahit, penitipan hewan, klinik, dan apotek.

"Saat launching itu The Savoy berhasil membukukan penjualan dengan nilai mencapai Rp300 miliar," GM Marketing & Sales Jakarta Garden City Hyronimus Yohanes.

Ia menyebut kesuksesan The Savoy disokong oleh kemunculannya pada momentum yang tepat, yaitu baru diresmikannya akses tol Tanjung Priok yang menghubungkan Ancol dan Bandara Soekarno Hatta. Tol tersebut melewati Jakarta Garden City.

Akses lain ialah jalan tembus Tipar Cakung yang membuat perjalanan dari Jakarta Garden City ke Kelapa Gading dan sebaliknya dapat ditempuh hanya dalam 20 menit. Pun hanya ‘selangkah’ menuju pintu tol JORR.

Jakarta Garden City juga telah mendapat tambahan fasilitas baru yaitu Food Garden. Fasilitas kuliner berkonsep al fresco ini dipenuhi beragam jenis hidangan nusantara dan mancanegara.

Sementara pusat perbelanjaan AEON Mall Jakarta Garden City yang berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektar akan dibuka untuk umum (opening) pada Oktober 2017 mendatang. Fasilitas lain yang akan segera dibangun ialah Mayapada Hospital di atas lahan seluas 1,5 hektare. (RO/X-12)