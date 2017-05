Komitmen Sumsel Restorasi 769 Ribu Lahan Bekas Terbakar

GUBERNUR Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menyampaikan saat ini di wilayahnya terdapat 769 ribu hektare lahan bekas terbakar yang membutuhkan upaya restorasi.

Dia menegaskan pemerintah provinsi tidak bisa melakukan hal itu sendiri.

"Satu wilayah yang pernah terbakar dan tertimpa bencana memerlukan waktu yang lama, biaya yang mahal, komitmen yang sungguh-sungguh," ujarnya dalam konferensi pers setelah penutupan The Bonn Challenge High-Level Roundtable Meeting di Palembang, Rabu (10/5).

The Bonn Challenge High-Level Roundtable Meeting di Palembang, Sumsel, telah ditutup.

Dalam forum yang melibatkan 28 negara tersebut dibahas upaya pemulihan lanskap hutan dan lahan termasuk pengelolaan ekosistem yang melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor dengan tujuan dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat.

The Bonn Challenge diluncurkan pada September 2011 di Bonn, Jerman, oleh pemerintah Jerman, The International Union for Conversation Nature (IUNC), serta dukungan organisasi kemitraan global.

Forum tersebut merupakan pertemuan regional yang bertujuan mengurangi laju deforestasi hutan dengan target 150 juta ha lahan hingga 2020 mendatang dan 350 juta ha pada 2030.

Sumsel ditunjuk sebagai tuan rumah The Bonn Challenge High-Level Roundtable Meeting karena merupakan salah satu kawasan yang tertimpa bencana kebakaran hutan dan lahan yang masif pada 2015.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden The International Union for Conversation Nature (IUNC) Malik Amin Aslam menuturkan pembangunan hijau ialah salah satu cara bukan hanya sebagai upaya merestorasi lahan, melainkan juga mitigasi perubahan iklim.

Di dalamnya ada kegiatan konservasi dan restorasi.

"Selain itu, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.