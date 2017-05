Surya Paloh Tegaskan Ahok tidak Sendirian

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menjenguk Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditahan di Rutan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/5). Dalam pertemuan selama 1 jam itu, Surya melihat Basuki begitu tegar menjalani masa tahanan. Surya datang sekitar pukul 16.45 WIB dengan menggunakan mobil VW Caravelle hitam bernomor polisi B-2179-RFS. Ia ditemani Ketua Fraksi NasDem di DPR Viktor Laiskodat, Wakil Ketua BAHU NasDem Hermawi Taslim, dan pengurus DPP NasDem Effendy Choiri.

Menurut Hermawi, Basuki alias Ahok yang telah lima hari ditahan pascavonis kasus penodaan agama terlihat tetap bersemangat. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa ia dizalimi seperti yang biasanya dirasakan para politikus busuk ketika terjerat kasus hukum. Hermawi menambahkan keadaan Ahok di Mako Brimob jauh lebih kondusif ketimbang ketika ditahan di Rumah Tahan­an Cipinang. Ahok, lanjut Hermawi, merasa lebih tenang dan lebih aman menjalani tahanan karena hanya seorang diri menghuni sel berukuran 2×3 meter.

Pada pertemuan tersebut, lanjut Hermawi, Surya berpesan agar Ahok tetap tegar dan senantiasa tabah menghadapi keadaan. “Kamu terus tegar ya karena banyak sekali orang di luar sana yang mendukung kamu,” ujar Surya seperti dikutip Hermawi. Dukungan buat Ahok memang terus mengalir sejak ia divonis bersalah oleh majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto pada Selasa (9/5) lalu. Tidak hanya di Jakarta, aksi simpatik meluas ke berbagai daerah di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri.

Kian mendunia

WNI di beberapa negara menggelar aksi simpati dengan menyalakan lilin, menyanyikan lagu nasional Indonesia dan memakai busana hitam atau merah dan putih. Aksi digelar di alun-alun Nathan Philips, Toronto, Provinsi Ontario, Kanada, Jumat pukul 21.00 waktu setempat. Acara bertajuk Candlelight Vigil, Justice for Ahok itu menekan kebersamaan dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi simpati untuk Ahok juga akan digelar di Perth, negara bagian Australia Barat, pada Sabtu (13/5) di Taman Sir James Mitchell, Ranelagh Cress, Perth Selatan.

Dalam poster kegiatan itu tertulis Calling to All WNI, For Unity. Tertulis pula Pak Ahok, You’ll Never Walk Alone!. Tidak hanya itu sejumlah WNI di Los Angeles, Amerika Serikat, juga akan menggelar aksi simpati dengan judul Malam Keprihatinan Peradilan Indonesia pada Sabtu (13/5). Di Indonesia, aksi telah berlangsung di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Palembang, Manado, Medan, Yogyakarta, Bali, Samarinda, Sorong, dan Jayapura. Di Timor Tengah Utara, aksi dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari.

Sementara itu, Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berharap aksi berlangsung dengan simpatik dan damai sehingga tidak merugikan masyarakat luas dan Ahok sendiri. “Yang penting bagaimana membangun bangsa ini di atas fondasi Pancasila,” jelas Djarot.

Ia tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada relawan Anies-Sandi yang merayakan vonis dua tahun untuk Ahok. “Terima kasih, (karena) kasih selamat di atas kepedihan kesengsaraan, ya,” tuturnya. Ketua Relawan Anies-Sandi, Boy Sadikin dan anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman, terlihat berfoto dalam perayaan vonis dua tahun buat Ahok. (Ant/MS/PS/PO/DW/P-5)