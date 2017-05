Indonesia Cari Peluang di Jalur Sutra Modern

INDONESIA akan mencari peluang investasi yang besar dalam pertemuan The Belt and Road Forum for International Cooperation atau yang dikenal dengan sebutan KTT Jalur Sutra yang berlangsung hari ini dan esok di Beijing, Tiongkok.

Menurut rencana, program One Belt One Road (OBOR) akan diinisiasi dalam forum itu. OBOR merupakan inisiatif pemerintah Tiongkok untuk merevitalisasi Jalur Sutra.

“Kita datang mau melihat konsep besar One Belt One Road itu seperti apa? Baru kita bisa tahu masuknya di mana,” kata Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin, jelang keberangkatannya ke Beijing.

Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKPM Thomas Lembong, serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah lebih dulu tiba.

Dalam forum itu, Presiden di­ren­canakan berbicara pada dua sesi. Pertama, sesi tentang sinergi kebijakan untuk kerja sama yang lebih erat dan sesi kedua mengenai kerja sama konektivitas untuk pembangunan yang terkoneksi.

Jokowi mengungkapkan KTT Jalur Sutra bakal dihadiri oleh setidaknya 29 kepala negara dari 50 negara. Karena itu, peluang kerja sama dan investasi terbuka lebar.

Kunjungan itu juga akan dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, PM Fiji, PM Polandia, Presiden Swiss, hingga Direktur IMF.

i sela-sela KTT, Presiden juga rencananya bertemu ulama dan tokoh muslim lainnya di Masjid Niujie, Beijing.

Sementara itu, Badan Pengelola Jalan Tol meminta pemerintah memasukkan pembangunan beberapa ruas tol ke proyek yang akan ditawarkan untuk didanai oleh investasi Program Pengembangan Jalur Sutra Tiongkok. Ruas tol itu antara lain dari Padang-Pekanbaru, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Banda Aceh-Sigli, Pekanbaru-Dumai, dan Samarinda-Bontang. (Deo/Adi/Ant/X-11)