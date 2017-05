Frisian Flag Ajak Keluarga Indonesia Minum Susu

TINGKAT konsumsi susu perkapita masyarakat Indonesia masih sangat rendah dengan rata-rata per orang hanya mengonsumsi susu 12 liter per tahun atau hanya 1 liter setiap bulannya. Padahal, susu mengandung banyak sumber gizi lengkap yang bermanfaat bagi kesehatan.

Konsumsi susu per kapita di Indonesia masih sangat jauh dari Malaysia dengan rata-rata per orang minum 39 liter susu per tahun sehingga kesadaran masyarakat Indonesia untuk minum susu harus ditingkatkan.

Berdasarkan fakta tersebut, Frisian Flag Indonesia dalam rangka kampanye kegiatan ‘Saatnya Keluarga Minum Susu Sekarang’ mengajak masyarakat Indonesia utuk sadar akan pentingnya kandungan gizi dalam susu bagi kesehatan dengan meningkatkan konsumsi susu harian mereka.

“Kita ingin mengajak masyarakat untuk menjadikan susu sebagai bagian dari menu sehat dalam keluarga. Kita mempunyai visi membentuk keluarga yang sehat dan kuat melalui konsumsi susu yang rutin dan mencukupi,” ujar Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro di acara puncak kegiatan ‘Saatnya Keluarga Minum Susu Sekarang’ di Alun-Alun Kota Bekasi, Minggu (14/5).

Segelas susu dapat menyuplai kebutuhan energi harian hingga 130 kkal. Selain energi, segelas susu juga menyediakan protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh seluruh anggota keluarga. Pentingnya minum susu bagi kesehatan tubuh juga digalakkan oleh Food Agriculture Organization (FAO) melalui Hari Susu Sedunia dan juga pemerintah Indonesia melalui Hari Susu Nusantara.

“Merek Frisian Flag telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia selama 95 tahun dengan jenis produk susu paling lengkap mulai dari kental manis, susu bubuk, serta susu cair untuk setiap kategoti usia dengan cita rasa lezat dan harga terjangkau,” ujar Andrew.

Andrew menambahkan, secara konsisten pihaknya terus berinovasi menghadirkan produk susu terbaik bagi keluarga Indonesia. Dan dalam acara perayaan Hari Susu Sedunia di Alun-Alun Kota Bekasi, Frisian Flag menyuguhkan berbagai kegiatan dan wahana permainan yang edukatif tentang kebaikan dan pentingnya minum susu untuk seluruh anggota keluarga yang hadir.

Dalam acara tersebut, Frisian Flag Indonesia juga berhasil menggalang 11.295 komitmen keluarga Indonesia untuk minum susu setidaknya satu gelas perhari. Komitmen keluarga ini berwujud dereta stiker yang ditulis oleh keluarga dari seluruh Indonesia yang ditampilkan di lokasi acara untuk dapat dilihat oleh para pengunjung.

Marketing Director Frisian Flag Indonesia Felicia Julian mengatakan komitmen minum susu yang masyarakat tuliskan dalam bentuk stiker merupakan refleksi tekad keluarga Indonesia untuk minum susu.

“Frisian Flag Indonesia sangat senang melihat begitu antusiasnya keluarga Indonesia yang ikut serta dalam kegiatan ini. Dari target 10 ribu komitmen yang terkumpul ternyata mampu terlampaui sangat banyak karena besarnya komitmen masyarakat Indonesia untuk minum susu setidaknya segelas perhari.”

Komitmen yang terkumpul tersebut mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang mencatatnya sebagai ‘Komitmen Keluarga Minum Susu Terbanyak di Indonesia’.

“Kami sangat berbahagia dengan hal tersebut dan ingin mengapresiasi keluarga Indonesia yang terlibat dengan berbagi kebaikan susu kepada keluarga lainnya.”

Sebanyak 11.295 komitmen yang terkumpul akan disampaikan kembali dalam bentuk 11.295 gelas susu gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pencapaian rekor MURI dan rangkaian kegiatan yang kami selenggarakan sekaligus untuk mendukung himbauan pemerintah agar masyarakat meningkatkan konsumsi susunya.” (OL-6)