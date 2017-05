Kuartal I 2017, Citibank Raih Laba Bersih Rp686 Miliar

CITIBANK NA Indonesia (Citibank) membukukan kinerja yang positif pada akhir kuartal I 2017. Berdasarkan laporan kuartal I 2017, laba bersih Citibank tercatat Rp686 miliar, meningkat 8,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 633 miliar.

Kenaikan laba bersih Citibank terutama didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 15,73% menjadi Rp1,12 triliun dari periode sama sebelumnya sebesar Rp967 miliar. Kinerja yang positif ini berkontribusi pada meningkatnya rasio Return on Asset (ROA) menjadi 4,96% dari sebelumnya 4,46% dan Return on Equity (ROE) menjadi 17,14% dari sebelumnya 16,71%.

"Kinerja positif kami dapat diraih berkat terjaganya porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk giro dan tabungan. Kedua jenis dana tersebut berkontribusi terhadap 74,14% dari keseluruhan Dana Pihak Ketiga di bulan Maret 2017 dan sangat mendukung pertumbuhan pendapatan bunga bersih kami," ujar Chief Executive Officer Citibank Indonesia Batara Sianturi dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Dalam hal posisi keuangan, sepanjang tiga bulan pertama di 2017, total aset Citibank meningkat 3,65% menjadi Rp74,23 triliun, jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Desember 2016 sebesar Rp71,61 triliun.

Citibank juga senantiasa menjaga tingkat permodalan yang kuat dengan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 29,86%, naik dari sebelumnya 28,86%.

Kualitas kredit terus dijaga dan bahkan ditingkatkan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sementara kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross dan nett Citibank pada akhir triwulan I 2017 sebesar masing-masing 2,58% dan 1,06%, membaik daripada periode yang sama sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 3,01% dan 1,15%.

"Sebagai bank berskala global, keberhasilan kinerja Citibank diperkuat dengan berbagai penghargaan yang diterima baik di skala nasional, kawasan regional Asia, maupun global," kata Batara.

Mengawali kuartal I 2017, Citibank mendapatkan secara total 6 (enam) penghargaan, yaitu 5 (lima) diantaranya dari Majalah The Asset sebagai “Best Bank in Indonesia”, “Best e-Bank in Indonesia”, “Best Corporate and Institutional Bank – Global in Indonesia”, “Best Corporate Bond in Indonesia”, “Best Liability Management in Indonesia” serta “Best Perform in Custodian Bank” dari Majalah Warta Ekonomi.

Di sepanjang 2017, untuk memperkuat fokus bisnis pada digitalisasi perbankan, Citibank mewujudkan berbagai inovasi dalam peningkatan produk dan layanan, salah satunya melalui peluncuran Citi MobilePASS yang diperuntukkan bagi klien institusional.

Selain itu, Citibank menjalin kerja sama dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia (Ashmore) dalam memasarkan produk reksa dana yang dikelola oleh Ashmore, yaitu Ashmore Dana Progresif Nusantara dengan tujuan memperluas diversifikasi pengelolaan aset bagi nasabah Citibank di Indonesia.

Di awal 2017, Citibank memperkenalkan program sosial kemasyarakatan “Digital Financial Literacy for Children” yang dilaksanakan di 4 kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Surabaya.

“Pencapaian positif di sepanjang kuartal I 2017 menjadi acuan bagi kami untuk senantiasa mendorong pertumbuhan dan mendukung kemajuan ekonomi bagi klien, nasabah dan masyarakat. Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, nasabah serta pemangku kepentingan Citibank atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan. Kami percaya bahwa Citibank akan senantiasa menjadi mitra perbankan yang dapat diandalkan di Indonesia,” tutup Batara. (OL-6)