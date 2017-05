Darmin: Surplus Neraca Perdagangan Karena Faktor Ekspor

MENKO Perekonomian Darmin Nasution menanggapi secara positif rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait surplus neraca perdagangan. Menurutnya, surplus tersebut berhasil didorong oleh kinerja ekspor yang tumbuh positif secara year to date.

"Ekspor kita naik walaupun kalau dibandingkan dengan Maret atau secara month to month tidak naik, tapi kalau dibanding year on year naiknya masih bagus apalagi kalau year to date Januari-April dibanding year on year kita masih naik 18-19%" tuturnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/5).

Lebih lanjut, Darmin menambahkan, peningkatan nilai ekspor tersebut merupakan modal penting bagi Indonesia, utamanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai target pada tahun ini.

"Jadi itu modal yang bagus untuk menaikkan penerimaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi."

Sebelumnya, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus pada April 2017. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor dan impor pada April 2017 mengalami surplus sebesar US$1,24 miliar. BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia pada April 2017 mencapai US$13,17 miliar atau mengalami penurunan sebesar 10,3% dibandingkan dengan nilai ekspor pada Maret 2017 (month to month/mtm).

Adapun pada sektor impor, BPS mencatat terjadi penurunan secara mtm sebesar 10,20% menjadi US$11,93 miliar pada April. Secara year on year (yoy), nilai impor sepanjang April tumbuh sebesar 10,31%. (OL-6)